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Агилере - юбку, Леди Гага - лосины. Как на Ближнем Востоке цензурируют обложки альбомов

26.06.2017 09:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Звезды поп-музыки, такие как Леди Гага, Мадонна и Кэти Перри популярны не только на Западе, но и на Ближнем Востоке. Однако западные стандарты откровенности и общественной морали в регионе недопустимы. Во многих мусульманских странах женщина должна соблюдать исламские традиции, согласно которым любая часть тела, кроме рук и лица, должна быть сокрыта. Это касается и обложек к дискам. Например, в Саудовской Аравии за скромностью и благочинностью обложек следит «Муттава» — шариатская гвардия Комитета по поощрению добродетели. Чтобы не искушать умы благочестивых граждан, поп-звезд «одевают» и «прикрывают». Примеры цензуры на Ближнем Востоке собрало издание Business Insider.


Иллюстрации: Amazon, Discogs

Кристине Агилере пришлось сменить джинсы на модную, но целомудренную юбку, а заодно надеть скромную футболку.


Amazon, Discogs

Дженнифер Пейдж также сменила топ на футболку.


Иллюстрации: zlhill / Imgur

А Кайли Миноуг пришлось вообще кардинально изменить имидж. Никаких легкомысленных повязочек с игривым поясом — Комитет по поощрению добродетили «надел» на певицу юбку и прикрыл все остальное накидкой.


Иллюстрации: Amazon, Discogs

Видимо, в «Муттаве» пришли к выводу, что «переодеть» Бритни Спирс займет немало времени, поэтому приняли простое и изящное решение — откадрировали лицо и поставили его на обложку.


Иллюстрации: Amazon, Discogs

Шакира подверглась той же процедуре.


Иллюстрации: indy100.com

А вот с обложкой к диску «Oral Fixation vol. 2», которую журнал Maxim назвал одной из самых сексуальных в истории, пришлось повозиться. В графическом редакторе дерево «пустило» ветви, и в итоге певица оказалась почти полностью прикрыта листьями.


Иллюстрации: ginnyfan / Kai / UKMIX

Несколькими легкими движениями инструментов в Photoshop на ногах Леди Гага появляются черные лосины, а шар увеличивается в размерах.


Иллюстрации: Amazon, zhlhill / Imgur

Для Кэти Перри понадобилось больше облаков…


Иллюстрации: Amazon, zlhill / Imgur

… а для Кристины Агилерры — цветок покрупнее размером.


Иллюстрации: Amazon, UKMIX

Возможно, в шариатской полиции не знают, о чем поет Мадонна. Потому что даже если натянуть на певицу штаны и майку с длинным рукавом, текст ее песен от этого не изменится — а он-то и способен посеять сомнения в целомудренных и благочествых мыслях граждан.

 
 
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Чтобы не искушать умы благочестивых граждан, поп-звезд "одевают" и "прикрывают".

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