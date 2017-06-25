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От подростка до легенды: музыканты со всей страны провели джем-сейшн в финале "Джазовых вечеров"

26.06.2017 11:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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В финале пятого сезона "Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ" на сцене у Ратуши прошел всебелорусский джем-сейшн. Это одно из самых массовых исполнений легендарного стандарта "Караван" Дюка Эллингтона и Хуана Тизола в Беларуси.

На сцену вышли представители разных поколений: от 15-летнего Влада Кучинского (гитара) до легенды белорусского джаза – Заслуженного артиста Беларуси Валерия Щерицы (труба). В джем-сейшене приняли участие более 20 музыкантов из разных городов Беларуси (Минск, Витебск, Могилев, Гомель, Солигорск), а также иностранные гости: Клив Джонс (США, вокал) и Набиль Хемир (Тунис, гитара/арабская лютня).

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В трех концертах пятого сезона проекта "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" приняли участие один из лучших джазовых гитаристов мира Скотт Хендерсон (США), номинант American Music Awards бас-гитарист Кристиан Галвез (Чили), а также белорусские коллективы: VIP-Jazz Андрея Славинского, "Трио Константина Горячего", концертный оркестр Бориса Мягкова, Minsk Voices, Premier Orchestra.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В финале пятого сезона "Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ" на сцене у Ратуши прошел всебелорусский джем-сейшн. Это одно из самых массовых исполнений легендарного...

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