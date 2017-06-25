Гитара из жестяной банки и песни о енотах. 6-летние минчане создали рок-группу и записали альбом

В прошлом году мы рассказывали о школе архитектурного мышления для детей 6−10 лет. Летом на каникулах там проводят интенсивы — быстрые курсы по разным дисциплинам. На одном из таких семидневных курсов ребята записали клип и экспериментальный музыкальный альбом. Лучшие моменты альбома — в материале TUT.BY.



На занятиях в музее Азгура. Фото предоставлено школой архитектурного мышления

Как может быть связано архитектурное мышление с такой дисциплиной, как музыка? Как рассказывал нам руководитель школы Александр Новиков, «архитектору, чтобы построить дом, нужно знать все на свете: какие дома до него построены, он должен разбираться в психологии человека, в эргономике, в политике, в истории, в искусстве. Чем меньше ты знаешь — тем хуже ты архитектор».

Среди 16 дисциплин дети изучают и музыкальный курс. Его цель вовсе не в том, чтобы научить детей петь или понимать музыкальную грамоту — с этим справляются кружки и дополнительные секции. Ребята исследовали звуки и экспериментировали со звуком.

«Конечно, дети не имеют музыкального образования. Некоторые писать недавно научились. К академическим занятиям это не имеет никакого отношения, это экспериментальная музыка», — говорит руководитель школы Александр Новиков. Изучив музыку, звуки, ритм, пластику тела, дети создали мелодии из различных шумов.

В результате вместе с педагогами из группы «Синие горы» дети смастерили музыкальные инструменты, записали альбом с незатейливыми стихами собственного сочинения, нарисовали к нему обложку и сняли клип.

Например, 8-летняя Оля для песни «Птицы и еноты» использовала перуанские «птичьи флейты» и шейкеры.

Отважная 6-летняя Влада в песне про зомби из замка поет: «Я взяла гитару, поиграла и сказала: „Хватит, зомби, нападать, лучше улетайте!“». Для трека Влада создала необычную бас-гитару для девочек из куска дерева, консервной банки и струн.

А 7-летний Миша сочинил песню о динозаврах, исчезнувших 300 миллионов лет назад. Для исполнения этой песни мальчик сделал тройной саксофон из обрезков пластиковых труб.

В экспериментальном альбоме записано 10 композиций. Дети поют о темах, которые их интересуют: о зомби в замке, о енотах, которые забыли музыку, и о собственных мамах: «Я в курорте пожила, тут мне мама позвонила и домой позвала». Есть как сольные песни, так и хоровые.

А в финале дети поют: «Надо просто песни петь, чтобы мир был музыкальный».

Ученики школы уже основали свою группу «Рок» и с помощью взрослых даже сняли собственный музыкальный клип.

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