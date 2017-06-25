Книги культовых писателей Северной Америки выйдут в переводе на белорусский язык в новой книжной сериі «Американка». Как рассказала TUT.BY инициатор проекта, переводчик и поэтесса Мария Мартысевич, во время краудфандинг-кампании на платформе ulej.by переводчики и издатели надеются собрать 30 тысяч белорусских рублей (15,5 тысячи долларов).





За эти деньги издательство «Янушкевич» выпустит в большом формате роман «Палёт над гняздом зязюлі» Кена Кизи. В издательстве «Логвинов» в малом, карманном, формате выйдут романы «Байцоўскі клуб» Чака Паланика, «Чытво» Чарльза Буковского (последняя книга этого писателя) и «Пенелапіяда» Маргарет Этвуд. Последняя представляет собой пересказ истории гомеровского героя Одиссея, но с точки зрения его жены Пенелопы, которая двадцать лет ждала мужа из странствий.

«Все эти книги очень круто, живым, разговорным стилем перевели лучшие англоязычные переводчики страны. На мой взгляд, эти переводы уже составляют золотой фонд нашей литературы, — отметила в комментарии для TUT.BY Мария Мартысевич. — Вот только знают об этом, по нашей грустной национальной традиции, всего пара десятков человек».





По ее словам, краудфандинговая кампания была начата не только для того, чтобы найти средства на издание книг. «Мне как руководителю проекта важно рассказать читателю, что у нас есть замечательные литераторы, которые видят своей миссией перевод лучшего из мировой классики на белорусский, — говорит Мартысевич. — Художественный перевод во все времена был важным средством, которое двигало вперед культуру, язык, литературу и общество. „Американка“ видится нам цельной серией потому, что здесь подобрана современная классика о свободе. Во многом это книги которые сформировали меня, мое поколение. И мы считаем, что будет очень здорово, если наши дети и их друзья будут иметь выбор, читать им эти книги в оригинале, по-русски или в переводе на родной, белорусский язык. Мы считаем, что всегда должен быть выбор».

Поскольку серия будет иметь продолжение, Мартысевич просит читателей TUT.BY заполнить анкету , чтобы знать, какие еще книги они бы хотели увидеть в переводе на белорусский язык.





Любопытно, что переводчики первых четырех книг — Алексей Знаткевич, Серж Медведев, Игорь Куликов и Ольга Калацкая — не получат за издание книг ни копейки. Собранные деньги пойдут как на само издание, так и на выкуп авторских прав. По словам Мартысевич, за каждый проданный экземпляр электронной книги (издания выйдут как в печатной, так и в электронной версии) необходимо отчислять четвертую часть.