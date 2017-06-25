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В Кобрине начали выпускать теплое мороженое
26.06.2017 14:53 — Новости Культуры | Tut.by
Кобринский маслодельно-сыродельный завод выпустил новинку — мороженое «Теплое» в вафельном стаканчике. Об этом
Мороженое по консистенции напоминает зефир.
«Мороженое таит в себе сочетание ноток нежности сливок и аромата ванили. Благодаря особенностям производства мороженое прекрасно сопротивляется таянию, поэтому его можно употреблять размороженным, оно не растает при комнатной температуре долгое время. При этом вкусовые качества и достоинства после разморозки не теряются», — уверяет производитель.
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По консистенции мороженое напоминает зефир.
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