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В Кобрине начали выпускать теплое мороженое

26.06.2017 14:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Кобринский маслодельно-сыродельный завод выпустил новинку — мороженое «Теплое» в вафельном стаканчике. Об этом сообщается на сайте предприятия.


Фото: Кобринский маслодельно-сыродельный завод

Мороженое по консистенции напоминает зефир.

«Мороженое таит в себе сочетание ноток нежности сливок и аромата ванили. Благодаря особенностям производства мороженое прекрасно сопротивляется таянию, поэтому его можно употреблять размороженным, оно не растает при комнатной температуре долгое время. При этом вкусовые качества и достоинства после разморозки не теряются», — уверяет производитель.

 
 
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По консистенции мороженое напоминает зефир.

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