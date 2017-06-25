В Кобрине начали выпускать теплое мороженое

Кобринский маслодельно-сыродельный завод выпустил новинку — мороженое «Теплое» в вафельном стаканчике. Об этом сообщается на сайте предприятия.



Фото: Кобринский маслодельно-сыродельный завод

Мороженое по консистенции напоминает зефир.

«Мороженое таит в себе сочетание ноток нежности сливок и аромата ванили. Благодаря особенностям производства мороженое прекрасно сопротивляется таянию, поэтому его можно употреблять размороженным, оно не растает при комнатной температуре долгое время. При этом вкусовые качества и достоинства после разморозки не теряются», — уверяет производитель.