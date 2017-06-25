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Новые "Трансформеры" уверенно возглавили белорусский прокат

26.06.2017 15:13 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Фильм "Трансформеры: последний рыцарь" возглавил кинопрокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

Новые "Трансформеры" уверенно возглавили белорусский прокат
© REUTERS Patrick T. Fallon
Новинки кино июня: от "Мумии" до "Нелюбви"

Новые "Трансформеры" вышли в белорусский прокат 22 июня и вызвали ажиотаж у зрителей. За несколько дней только в госкинотеатрах Минска новинку посмотрели свыше 40 тысяч человек. Кассовые сборы в Минске "Трансформеров" превысили 112 тысяч рублей.

На втором месте по сборам — "Тачки 3" и почти 65 тысяч рублей, третью строчку занял боевик "Мумия" и 29,5 тысяч рублей.

В топ-5 по кассовым сборам в Минске также вошли "Пираты Карибского моря" (18,5 тысяч рублей) и комедия "Очень плохие девчонки" (14 тысяч рублей).

В международном прокате новые "Трансформеры" в премьерные выходные заработали сразу $265,3 миллиона — таким образом, картина может рассчитывать на преодоление суммарной отметки после проката $800 миллионов.

 
Теги: Минск
 
 
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Перехватить лидерство на минувшей неделе не смогли ни "Тачки 3", ни новая "Мумия" с Томом Крузом.

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