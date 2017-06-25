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Два оленя не поделили еду и подрались, словно давая друг другу пощечины

26.06.2017 16:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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В американском штате Теннесси два оленя стали звездами интернета после того, как в соцсети попало видео их драки. Животные выясняли отношения, не сцепившись рогами, как можно было бы предположить, а прыгая на задних ногах и размахивая передними копытами, как будто пытаясь дать друг другу пощечину. Ученые, как всегда, дали точное объяснение их поведению.

Оказалось, что такая драка — обычное дело среди оленей в это время года. Как пишет в своем посте под видео природоохранная организация Теннесси, весной и летом у молодых оленей рога покрыты мягкой кожей, которая твердеет только к осени. Поэтому если они и дерутся друг с другом, то стараются не повредить рога, которые в это время еще очень уязвимы.

Несмотря на то, что выглядит такая драка смешно, она может быть очень опасной, потому что передние копыта у оленей очень острые и ими животные могут нанести друг другу серьезные раны. Как говорят заснявшие видео экологи, эти парнокопытные, скорее всего, подрались из-за еды, которую не поделили.

 
 
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В американском штате Теннесси два оленя стали звездами интернета после того, как в соцсети попало видео их драки. Животные выясняли отношения, не сцепившись...

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