В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве

Суд в Мадриде постановил эксгумировать останки художника Сальвадора Дали из-за иска об установлении отцовства. Об этом сообщило агентство EFE .



Сальвадор Дали. Фото: Википедия

Причиной стало требование 60-летней Пилар Абель, которая утверждает, что является дочерью живописца. По информации русской службы BBС, женщина требует признать ее дочерью Дали не первый год. Пилар утверждает, что в 1955 году между ее матерью и Дали случился роман. Об этом женщине рассказала ее бабушка.

В 2007 году уже проводился ДНК-анализ для установления отцовства Дали. Но Абель утверждает, что так и не получила результатов экспертизы.

Тело художника, умершего в 1989 году, находится в склепе на территории театра-музея Дали, расположенного в городе Фигерасе (в провинции Каталония, Испания).