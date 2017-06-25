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В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве

26.06.2017 18:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Суд в Мадриде постановил эксгумировать останки художника Сальвадора Дали из-за иска об установлении отцовства. Об этом сообщило агентство EFE.


Сальвадор Дали. Фото: Википедия

Причиной стало требование 60-летней Пилар Абель, которая утверждает, что является дочерью живописца. По информации русской службы BBС, женщина требует признать ее дочерью Дали не первый год. Пилар утверждает, что в 1955 году между ее матерью и Дали случился роман. Об этом женщине рассказала ее бабушка.

В 2007 году уже проводился ДНК-анализ для установления отцовства Дали. Но Абель утверждает, что так и не получила результатов экспертизы.

Тело художника, умершего в 1989 году, находится в склепе на территории театра-музея Дали, расположенного в городе Фигерасе (в провинции Каталония, Испания).

 
 
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Суд в Мадриде постановил эксгумировать останки художника Сальвадора Дали из-за иска об установлении отцовства. Об этом сообщило агентство EFE.

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