Постояльцы отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Копыльский ТЦСОН» посетили музеи Копыльского района

Молодые люди вместе со своими воспитателями побывали в Литературном музее Кузьмы Чорного в агрогородке Тимковичи, где директор Людмила Нижевич познакомила их биографией известного писателя, рассказала о жизни нашего знаменитого земляка. У всех желающих появилась возможность попробовать себя в роли ученика, посидеть за партами того времени, когда Николай Карлович Романовский (настоящее имя писателя) обучался в Тимковичском двухклассном училище.





Кроме этого, молодым людям показали выставку «Забытые механизмы», которая тоже не осталась без внимания: было очень интересно рассматривать предметы прошлых лет.

Далее группа направилась на экскурсию в районный Центр ткачества в агрогородке Семежево. Здесь молодые люди узнали об истории создания ткацкого ремесла, ткачихах, прославивших Семежево и Копыльский район. Директор Центра Татьяна Волкова провела гостей по залам и подробно рассказала о ткачестве. Особо запомнится мастер-класс, где все желающие смогли сесть за ткацкий станок и попытаться освоить это занятное дело.

После поездки остались самые приятные воспоминания, так как всю дорогу обратно (в город Копыль) молодые люди обсуждали увиденное. Они искренне надеются, что следующие экскурсии будут такими же увлекательными, помогут узнать еще больше об известных людях и местах, прославивших нашу Копыльщину.

Павел ШЕИН

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