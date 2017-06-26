Путеводитель по уличным видам спорта в Беларуси: отличайте паркур от воркаута

Умеете ли вы отличить паркур от воркаута, где собираются любители футбольного фристайла в Минске, и куда идти, если ищете специалистов по ВМХ? Что такое стритбол, брейкданс и другие модные и понятные для подростков и молодежи слова, не совсем понятные взрослым, — об этом наш путеводитель по уличных видам спорта.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!