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Путеводитель по уличным видам спорта в Беларуси: отличайте паркур от воркаута
27.06.2017 09:33 — Новости Культуры | Tut.by
Умеете ли вы отличить паркур от воркаута, где собираются любители футбольного фристайла в Минске, и куда идти, если ищете специалистов по ВМХ? Что такое стритбол, брейкданс и другие модные и понятные для подростков и молодежи слова, не совсем понятные взрослым, — об этом наш путеводитель по уличных видам спорта.
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Умеете ли вы отличить паркур от воркаута, где собираются любители футбольного фристайлав Минске, а куда идти, если ищете специалистов по ВМХ. Что такое стритбол,...
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