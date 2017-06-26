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Вилейчанка стала обладательницей «Гран-При» в региональном конкурсе «Адна зямля» в Сморгони

27.06.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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24 июня в Сморгони состоялся XIX региональный фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Адна зямля».

В музыкальной схватке встретились исполнители Мядельского, Молодечненского, Воложинского, Сморгонского, Ошмянского, Островецкого и Вилейского районов.

Каждый участник должен был спеть по две песни, одна из которых, по условию конкурса, должна быть на белорусском языке, либо белорусского автора.

Компетентное жюри оценивало вокальные данные артистов в четырёх возрастных категориях: 8-13 лет, 14-17, 18-23, 24-31. В победителях есть и вилейчане.

Во второй возрастной группе (14-17 лет) победительницей стала вилейчанка Ирина Храмцова.



Третье место в  четвертой возрастной группы (24-31 лет) занял Дмитрий Маркевич.



Гран-при фестиваля-конкурса жюри присудило исполнительнице из Вилейки Виктории Саванец.



Следующий 20-й юбилейный фестиваль-конкурс «Адна земля» пройдет в Вилейке.

peramoga.by

Фото предоставлено Олегом ЗАЙЦЕВЫМ

 
 
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24 июня в Сморгони состоялся XIX региональный фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Адна зямля». В музыкальной схватке встретились исполнители...

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