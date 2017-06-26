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В Чехии стажерок на АЭС набирали по фото в бикини
27.06.2017 10:05 — Новости Культуры | Tut.by
Атомная электростанция «Темелин» в Чехии объявила конкурс по набору стажерок и оказалась в центре скандала. Представители
Все претендентки являлись финалистками национального конкурса «Выпускница-2017». Как пишет
В итоге спустя два дня руководство станции
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Атомная электростанция "Темелин" в Чехии объявила конкурс по набору стажерок и оказалась в центре скандала. Представители компании выложили в социальных сетях...
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