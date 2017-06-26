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В Чехии стажерок на АЭС набирали по фото в бикини

27.06.2017 10:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Атомная электростанция «Темелин» в Чехии объявила конкурс по набору стажерок и оказалась в центре скандала. Представители компании выложили в социальных сетях фотографий потенциальных претенденток в бикини и касках. Девушке, чье фото набрало бы наибольшее количество лайков, компания пообещала двухнедельную стажировку.

Все претендентки являлись финалистками национального конкурса «Выпускница-2017». Как пишет Deutsche Welle, представители чешской общественности посчитали конкурс неэтичным, поскольку одна из девушек получала бы продвижение по карьерной лестнице исключительно из-за привлекательной внешности.

В итоге спустя два дня руководство станции извинилось за случившееся и пообещало предоставить стажировку всем участницам. «Мы не хотели задеть никого этим конкурсом. Его целью было поддержать техническое образование. В любом случае оригинальное сообщение вызвало непонимание, поэтому мы приносим извинения», — заявили в компании.

 
 
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Атомная электростанция "Темелин" в Чехии объявила конкурс по набору стажерок и оказалась в центре скандала. Представители компании выложили в социальных сетях...

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