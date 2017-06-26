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Как завязать языком в узел черенок вишни. Инструкция мирового рекордсмена
27.06.2017 11:01 — Новости Культуры | Tut.by
Бывший пожарный Аль Глиньеки — мировой рекордсмен по завязыванию черенков вишни в узелки с помощью языка. Он может завязать 14 черенков за минуту и целых 911 в час! Глиньеки рассказал The New York Times, что нужно делать, чтобы выполнить этот трюк.
На видео можно увидеть, как этот трюк делала Одри Хорн из «Твин Пикса».
По словам Глиньеки, необходимо:
Выбрать вишню с более тонким и длинным черенком.
Брать засахаренную (коктейльную), а не свежую вишню — у нее более гибкий черенок.
Не делать трюк с замороженной вишней — так можно пораниться.
Положить черенок по центру языка, продольно.
Сомкнуть губы, согнуть язык и поднять его к небу, стараясь согнуть черенок так, чтобы его концы пересеклись и образовали петлю.
Держать черенок зубами и просунуть кончиком языка один из концов в получившуюся петлю.
Аккуратно выплюнуть черенок, чтобы узелок не развязался.
По словам Глиньеки, свой первый черенок он завязывал почти 20 минут. Спустя полгода — в августе 1994 года — он побил мировой рекорд и завязал 679 узелков за час. С тех пор Глиньеки трижды становился мировым рекордсменом, улучшая собственные достижения.
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Бывший пожарный Аль Глиньеки - мировой рекордсмен по завязыванию черенков вишни в узелки с помощью языка. Он может завязать 14 черенков за минуту и целых 911 в час!...
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