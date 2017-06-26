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Как завязать языком в узел черенок вишни. Инструкция мирового рекордсмена

27.06.2017 11:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Бывший пожарный Аль Глиньеки — мировой рекордсмен по завязыванию черенков вишни в узелки с помощью языка. Он может завязать 14 черенков за минуту и целых 911 в час! Глиньеки рассказал The New York Times, что нужно делать, чтобы выполнить этот трюк.

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На видео можно увидеть, как этот трюк делала Одри Хорн из «Твин Пикса».

По словам Глиньеки, необходимо:

Выбрать вишню с более тонким и длинным черенком.

Брать засахаренную (коктейльную), а не свежую вишню — у нее более гибкий черенок.

Не делать трюк с замороженной вишней — так можно пораниться.

Положить черенок по центру языка, продольно.

Сомкнуть губы, согнуть язык и поднять его к небу, стараясь согнуть черенок так, чтобы его концы пересеклись и образовали петлю.

Держать черенок зубами и просунуть кончиком языка один из концов в получившуюся петлю.

Аккуратно выплюнуть черенок, чтобы узелок не развязался.

По словам Глиньеки, свой первый черенок он завязывал почти 20 минут. Спустя полгода — в августе 1994 года — он побил мировой рекорд и завязал 679 узелков за час. С тех пор Глиньеки трижды становился мировым рекордсменом, улучшая собственные достижения.

 
 
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Бывший пожарный Аль Глиньеки - мировой рекордсмен по завязыванию черенков вишни в узелки с помощью языка. Он может завязать 14 черенков за минуту и целых 911 в час!...

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