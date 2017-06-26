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Месячный слоненок играет с мамой и плещется в воде

27.06.2017 13:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Детенышу азиатского слона, появившемуся на свет в конце мая в австралийском зоопарке Таронга, выбрали имя. Официальная церемония наречения состоялась в минувшую пятницу.

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Как сообщил главный смотритель зоопарка Люси Мело, малыша назвали Джай Ди, что означает «доброе сердце». Имя для слоненка выбрал филантроп из Сиднея Янис Сэйсбери, который финансирует программу по разведению азиатских слонов в зоопарке Таронга. На церемонию специально из Таиланда приехали буддийские монахи, которые благословили малыша.

Джай Ди — четвертый слоненок, родившийся в этом зоопарке. Всего в австралийских природоохранных учреждениях проживает 25 представителей этого вида животных, а в дикой природе их насчитывается от 30 до 50 тысяч.

 
 
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Детенышу азиатского слона, появившемуся на свет в конце мая в австралийском зоопарке Таронга, выбрали имя. Официальная церемония наречения состоялась в минувшую...

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