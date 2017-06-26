Гродненская чирлидерская команда DARTLY сняла кавер на хит «Тает лед» «модной украинской группы «Грибы». В клипе участвует мужской состав школы чирлидинга, а песня рассказывает о тяжелых буднях между тренировками актеров. Видео было опубликовано на YouTube.

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Оригинальный клип «Тает лед» появился на YouTube в конце марта 2017 года Он уже набрал более 96 миллиона просмотров и стал вирусным.

Пародии на клип снимали кто только мог. К импровизированному флэшмобу ранее подключились сотрудники МЧС, рабочие МТЗ , стюардессы авиакомпании Belavia и студенты военного факультета БГУ.