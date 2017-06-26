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Тест. Знаете ли вы поттериану?

27.06.2017 16:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Двадцать лет назад, 26 июня 1997 года, был опубликован роман «Гарри Поттер и философский камень» — первый из цикла, написанного Джоан Роулинг. TUT.BY составил для вас десять простых вопросов, с помощью которых вы можете проверить свое знание поттерианы.

 
 
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Двадцать лет назад, 26 июня 1997 года, был опубликован роман "Гарри Поттер и философский камень" - первый из цикла, написанного Джоан Роулинг. TUT.BY составил для вас...

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