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Тест. Знаете ли вы поттериану?
27.06.2017 16:13 — Новости Культуры | Tut.by
Двадцать лет назад, 26 июня 1997 года, был опубликован роман «Гарри Поттер и философский камень» — первый из цикла, написанного Джоан Роулинг. TUT.BY составил для вас десять простых вопросов, с помощью которых вы можете проверить свое знание поттерианы.
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Двадцать лет назад, 26 июня 1997 года, был опубликован роман "Гарри Поттер и философский камень" - первый из цикла, написанного Джоан Роулинг. TUT.BY составил для вас...
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