Двадцать лет назад, 26 июня 1997 года, был опубликован роман «Гарри Поттер и философский камень» — первый из цикла, написанного Джоан Роулинг. TUT.BY составил для вас десять простых вопросов, с помощью которых вы можете проверить свое знание поттерианы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест. Знаете ли вы поттериану? Двадцать лет назад, 26 июня 1997 года, был опубликован роман "Гарри Поттер и философский камень" - первый из цикла, написанного Джоан Роулинг. TUT.BY составил для вас...