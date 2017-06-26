Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в фотосессии для журнала Vanity Fair. Снимок спортсменка опубликовала в своем Instagram .

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июн 27 2017 в 6:20 PDT

Номер с Уильямс на обложке выйдет в августе.

Напомним, что спортсменка объявила о своей беременности в апреле этого года и продемонстрировала свое положение на Бале Института костюма в Нью-Йорке.