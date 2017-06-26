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Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair

27.06.2017 17:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в фотосессии для журнала Vanity Fair. Снимок спортсменка опубликовала в своем Instagram.

Номер с Уильямс на обложке выйдет в августе.

Напомним, что спортсменка объявила о своей беременности в апреле этого года и продемонстрировала свое положение на Бале Института костюма в Нью-Йорке.

 
 
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Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в фотосессии для журнала Vanity Fair. Снимок спортсменка опубликовала в своем Instagram.

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