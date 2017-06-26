Японский дайвер уже 25 лет навещает своего лучшего друга, хотя это и страшненькая рыба

Японский дайвер подружился с рыбой, которую спас от смерти, и видится с ней почти каждый день на протяжении уже 25 лет. И хоть некоторые пользователи интернета считают, что выглядит его подруга жутковато, дайвер утверждает, что они прекрасно понимают друг друга. Как говорит японец, рыба узнаёт его лицо и даже позволяет себя гладить и целовать.





Дайверу Хируоки Аракава, работающему в подводном парке у берегов японского города Татеяма, уже 79 лет, но несмотря на свой возраст, он почти каждый день спускается под воду, чтобы провести время со своим другом — большой необычного вида рыбой. Как рассказал мужчина сайту Great Big Story, их дружба продолжается уже 25 лет и за это время двоим удалось так сблизиться, что рыба даже позволяет японцу себя гладить и целовать.

Дружба Хируоки и рыбы началась, когда японец нашел ее у ворот подводного парка, в котором работает. По его словам, она была очень слабой и не могла сама добывать себе еду. Мужчина кормил ее крабами на протяжении 10 дней, и животное восстановило свои силы. За эти десять дней японский дайвер так привязался к рыбе, что стал навещать ее регулярно.





«Я думаю, она знает, что я ее спас и помог ей, когда она была ранена. Я думаю, любой может так же привязать к себе животное, если будет его кормить», — говорит дайвер.

Хируоки утверждает, что рыба узнает его лицо, потому что как иначе объяснить то, что не каждому человеку она позволяет себя гладить и целовать. Посмотреть, как двое друзей проводят время под водой, можно на видео, снятом сайтом Great Big Story.

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Рыба, с которой подружился дайвер, — азиатский овцеголовый губан, и её сложно назвать самым привлекательным созданием в океане из-за шарообразных выростов на лбу и подбородке. Но японец утверждает, что ее рыло вблизи очень похоже на человеческое лицо, а если приблизиться к животному вплотную, то можно даже узнать кого-то из своих знакомых.