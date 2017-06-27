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Оригинальные гравюры Рембрандта представят в Витебске в дни "Славянского базара"

28.06.2017 09:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Выставка гравюр Рембрандта откроется в витебском Художественном музее в дни «Славянского базара». На ней представят 69 оригинальных офортов, датированных 1630−1665 годами, из итальянской частной коллекции Элизы Моретти. До этого экспозиция демонстрировалась в Национальном художественном музее в Минске.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Рембрандт занимался офортами на протяжении всей творческой жизни, они приносили ему неплохой доход. Кстати, за пределами Нидерландов художника лучше знали именно как гравера. Он никогда не злоупотреблял числом копий, следя за высоким качеством оттисков.

Некоторые офорты сохранились только в 1−2 экземплярах, поэтому лишь несколько крупнейших музеев мира обладают солидной коллекцией гравюр Рембрандта. Одна из наиболее полных находится в Эрмитаже. Ее завещал музею выдающийся русский искусствовед, коллекционер и юрист Дмитрий Ровинский.

В офортах использовались библейские и мифологические сюжеты и персонажи, портреты (в том числе большое количество автопортретов), пейзажи, изображения нищих, аллегории, обнаженная натура, эротические сцены и др. Аутентичность работ из коллекции Элизы Моретти подтвердил институт «Сотбис».

Существует легенда, что великий голландец по приглашению Радзивиллов бывал в Несвиже, доказательством тому служат рембрандтовские «Портрет шляхтича» и «Польский всадник».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Рембрандт занимался офортами на протяжении всей творческой жизни, они приносили ему неплохой доход.

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