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В парня на полном ходу въехал автобус, но он встал, отряхнулся и пошел в паб

28.06.2017 10:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель Великобритании Саймон Смит шел по тротуару, когда сзади на него наехал автобус, невписавшийся в поворот. От удара мужчину отбросило на несколько метром. Но он встал, отряхнулся и сразу зашел в соседний паб. Об этом пишет Telegraph.

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Как рассказал журналистам Смит, он отделался легкими ушибами. Водитель автобуса и пассажиры также в полном порядке. Правда, водителя временно остановили от работы: ведется расследование.

 
 
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Житель Великобритании Саймон Смит шел по тротуару, когда сзади на него наехал автобус, невписавшийся в поворот. От удара мужчину отбросило на несколько метром. Но...

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