|
Могилев двадцать второй раз принимает Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»
28.06.2017 — Новости Культуры | Могилевские ведомости
Версия для печатиОтправить на e-mail
В Могилеве на стадионе «Спартак» прошел гала-концерт XXII Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве на стадионе «Спартак» прошел гала-концерт XXII Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа». Больше фото - на Mogilevnews.by
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии