ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилев двадцать второй раз принимает Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»

28.06.2017 — Новости Культуры | Могилевские ведомости  
Размер текста:
A
A
A
Могилев двадцать второй раз принимает Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»Версия для печатиМогилев двадцать второй раз принимает Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»Отправить на e-mail

В Могилеве на стадионе «Спартак» прошел гала-концерт XXII Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа».



Больше фото - на Mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве на стадионе «Спартак» прошел гала-концерт XXII Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа». Больше фото - на Mogilevnews.by

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Тэст. Што вы памятаеце са школьнай праграмы па гісторыі Беларусі?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика