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Перед вылетом самолета пожилая женщина бросила несколько монет "на удачу" и попала в двигатель
28.06.2017 12:28 — Новости Культуры | Tut.by
Вылет самолета, который направлялся из китайского Шанхая в Гуанчжоу,
Сотрудники аэропорта, заметившие монеты, вызвали полицию. 150 пассажиров рейса были эвакуированы. Рейс задержали на пять с половиной часов. За это время механики аэропорта полностью осмотрели двигатель и нашли там монет на сумму 1,7 юаней (0,22 евроцента). После этого руководство авиакомпании дала разрешение на полет.
Что касается пассажирки, то на допросе в полиции выяснилось: женщина исповедует буддизм и бросила монеты, чтобы полет прошел безопасно.
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Вылет самолета, который направлялся из китайского Шанхая в Гуанчжоу, задержали из-за 80-летней женщины. Перед тем, как подняться по трапу, она бросила девять монет,...
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