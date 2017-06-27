Вылет самолета, который направлялся из китайского Шанхая в Гуанчжоу, задержали из-за 80-летней женщины. Перед тем, как подняться по трапу, она бросила девять монет, одна из которых попала в двигатель.



Фото: scmp.com

Сотрудники аэропорта, заметившие монеты, вызвали полицию. 150 пассажиров рейса были эвакуированы. Рейс задержали на пять с половиной часов. За это время механики аэропорта полностью осмотрели двигатель и нашли там монет на сумму 1,7 юаней (0,22 евроцента). После этого руководство авиакомпании дала разрешение на полет.

Что касается пассажирки, то на допросе в полиции выяснилось: женщина исповедует буддизм и бросила монеты, чтобы полет прошел безопасно.