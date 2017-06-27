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Бывшего солиста "Иванушек International" подключили к аппарату вентиляции легких

28.06.2017 13:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Экс-солист российской группы «Иванушки International» Олег Яковлев госпитализирован с двусторонней пневмонией легких. Как сообщила его пиар-менеджер журналистам РЕН ТВ, 47-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.


Олег Яковлев, экс-солист «Иванушек International». Фото: Википедия

По словам собеседника телеканала, состояние певца оценивается как тяжелое.

Олег Яковлев родился в 1969 году в Улан-Баторе. Он выступал в составе «Иванушек International» в 1998—2013 годах. После этого певец ушел из коллектива ради сольной карьеры.

 
 
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Экс-солист российской группы "Иванушки International" Олег Яковлев был госпитализирован с двусторонней пневмонией легких. Как сообщила его пиар-менеджер журналистам РЕН...

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