Экс-солист российской группы «Иванушки International» Олег Яковлев госпитализирован с двусторонней пневмонией легких. Как сообщила его пиар-менеджер журналистам РЕН ТВ, 47-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



Олег Яковлев, экс-солист «Иванушек International». Фото: Википедия

По словам собеседника телеканала, состояние певца оценивается как тяжелое.

Олег Яковлев родился в 1969 году в Улан-Баторе. Он выступал в составе «Иванушек International» в 1998—2013 годах. После этого певец ушел из коллектива ради сольной карьеры.