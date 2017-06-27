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Соблюдение правил предосторожности на воде обезопасит ваш отдых

28.06.2017 11:36 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Соблюдение правил предосторожности на воде обезопасит ваш отдых
Летом у большинства появляется желание искупаться. Получая удовольствие от прохладных водоемов, не стоит забывать ряд правил, соблюдение которых поможет обезопасить отдых:

- нельзя купаться в нетрезвом виде. Под воздействием алкоголя люди часто переоценивают свои силы, а также совершают неосторожные поступки в отношении других любителей поплавать, что зачастую приводит к плачевным последствиям;

- нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные мотоциклы, лыжи и т. д.) вблизи места купания людей, так как это может привести к травмам;

- не купайтесь в опасных, запрещенных местах;

- запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, связанные с захватом;

- опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других плавучих сооружений. Нырять можно только там, где имеется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно;

- не оставляйте детей на берегу водоема без присмотра взрослых, умеющих плавать и оказывать первую помощь;

- не разрешайте детям самовольно уходить к водоемам и купаться;

- не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или камере. Плавание на надувных предметах крайне опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто заканчивается трагически. Надувные камеры, матрацы очень легки, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы отнести их на большие расстояния, стоит отвлечься на несколько минут — и берег оказывается вне пределов досягаемости. Матрац может захлестнуть волной, он может выскользнуть из-под пловца и накрыть его с головой, надувной предмет может иметь скрытый дефект, который не всегда удается обнаружить своевременно;

- не оставляйте и не закапывайте после себя мусор, не выбрасывайте его в воду;

- не мойте возле водоемов автотранспорт. Вся грязь, смываемая с машины, вместе с нефтепродуктами попадает в воду, убивая многих из обитающих там живых организмов и разрушая водные экосистемы.

Несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу, получению телесных повреждений и даже к гибели. Хорошего вам и безопасного отдыха на пляжах и водоемах.

Антон ВАЛЕВИЧ,
старший следователь Толочинского РОСК.

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