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В Толочине огнем уничтожено складское помещение консервного завода
28.06.2017 09:08 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания и материальный ущерб, нанесенный пожаром, устанавливаются.
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7 июня в 9 часов 5 минут в центр оперативного управления Толочинского РОЧС поступило сообщение о пожаре в сооружении металлического модуля арочного типа цеха по...
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