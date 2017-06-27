Врач-рентгенолог из Бреста побеждает в международных соревнованиях по бодибилдингу

Каждый, кто начинает ходить в тренажерный зал, сталкивается с рядом вопросов. Скоро ли тело станет спортивным? Протеины — это хорошо или вредно? Если проблемы со здоровьем, например, сколиоз или плоскостопие, не наврежу ли я себе? Девушки боятся перекачаться. Юноши налегают на спортпитание. Так как добиться идеальной фигуры? ZARYA.BY нашла настоящего эксперта в этом деле!





Дмитрий Ажель — врач-рентгенолог из Брестской центральной городской

больницы, которому впору быть на обложке журналов. Победитель и призер

международных соревнований по бодибилдингу, а также практикующий доктор,

он знает, как построить тело.

— Дмитрий, ты в отличной форме! Так было всегда?

— Я в спорте с детства. В самом начале занимался тхэквандо и самбо, были

успехи, участвовал в республиканских соревнованиях. Пробовал себя в

легкой атлетике, скалолазании, гиревом спорте… В те годы я, как и

многие ребята из 90-х, равнялся на Железного Арни. Меня он мотивировал

как личность, которая добилась многого в жизни, в том числе в спорте.

Когда пошел в тренажерный зал, увлекся армрестлингом, а затем перешел на

бодибилдинг.

— Почему же спортсмен стал рентгенологом?

— Спорт — это мой образ жизни. Что касается карьеры, я всегда видел себя

только в медицине. Планировал стать военным врачом, отбор был очень

тщательным, я прошел все этапы, но все равно не попал. Тогда решил

поступать в Гомельский медуниверситет на медико-диагностический факультет.





— Как относятся к твоему увлечению бодибилдингом коллеги?

— Поначалу никто из коллег об этом не знал. Я предпочитаю не говорить, а

делать. После первого выступления в Сети стали появляться фотографии. На

работе удивились, стали поздравлять. Коллектив у нас дружный, поддержку

ощущаю до сих пор.

— Что такое Men`s Physique и почему ты выбрал именно это направление в бодибилдинге?

— Men`s Physique представляет собой некое сочетание бодибилдинга и

фитнеса. Изначально это была категория для спортсменов с небольшим

мышечным объемом. Участвовали парни модельной внешности — таких можно

увидеть на пляже. Но теперь ребята более подготовлены. Это направление

привлекло меня тем, что тело выглядит натурально, а поддерживать форму

можно круглый год без вреда для здоровья.

— Уже на первом соревновании ты взял призовое место. С тех пор было немало наград мирового и республиканского уровня. Какая из них для тебя самая значимая и почему?

— Первый трофей для меня самый ценный, потому что стал полной неожиданностью. Это был международный турнир BELARUS MODEL FITNESS 2016. Я ехал просто посмотреть, как все происходит, хотел учесть все данные и приехать в следующий раз. Хотя готовился как мог, выложился на 100%. И мне дали второе место!





— Сколько раз в неделю ты проводишь в тренажерном зале?

— Ориентировочно 4 тренировки в неделю. Кроме этого, я катаюсь на велосипеде, плаваю, бегаю. Если близится период соревнований, то доходит до 15 тренировок в неделю. Тогда бывает три тренировки в день: одна силовая и две кардио. И это тяжело.

— У врачей непростой график, как же ты находишь на все время и силы?

— Я считаю так: чем больше человек занят, тем больше он успевает. Мои дела строятся вокруг работы в больнице и тренировок. Стараюсь спать не менее 7−8 часов в день. Бывает, и после ночной смены могу в зал поехать. Летом поднимаюсь раньше, в 5 утра, а ложиться стараюсь в 10−11 вечера. Конечно, иногда хочется отдохнуть, но в первую очередь важен режим, дисциплина. Ты видишь цель и хочешь ее добиться.

— Многие люди, которые ходят в зал, пьют протеиновые коктейли. Не вредно ли это?

— В нашей стране скептически относятся к протеинам, потому что не понимают, что это такое. Не стоит считать протеин химией. Сырьем для протеина является молочная сыворотка, которая делается на обычном заводе. Из других добавок — витаминные комплексы, ненасыщенные жирные кислоты. Но такие добавки показаны и обычному человеку — например, зимой, когда авитаминоз.





— Можно ли «перекачаться», принимая протеин? И, соответственно, можно ли пить такой коктейль девушкам?

— Протеины не обладают анаболической активностью, как, например, запрещенные препараты — те же стероиды, поэтому девушкам нечего бояться. Я бы сравнил протеин с детским питанием — в маленьком объеме содержится большое количество питательных веществ. Это не значит, что я рекомендую протеин вместо обычной еды. Конечно, если есть выбор — протеин или курица с рисом, то лучше скушать второе. А коктейль удобно брать с собой на тренировку, ты же не будешь посреди зала доставать контейнер?

— К слову, о питании. Какой у тебя рацион?

— Сейчас у меня нет необходимости в спортивном питании. Я все микроэлементы получаю из обычной пищи. Готовлю без масла. Важно, чтобы время приготовления пищи было минимальным, тогда сохраняется больше полезных веществ. Рис, гречка, макароны твердых сортов, курица, рыба, овощи — вот основа моего рациона. Исключаю соусы, майонезы, копчености, колбасы… Думаю, эти правила и так всем понятны.

— Ты побывал во многих спортзалах Бреста. Много ли хороших тренеров в этом городе?

— Сейчас, к сожалению, тренируют все кому не лень. Ты можешь пойти на курсы, длящиеся две недели, после этого получить корку и зваться тренером. Но это же катастрофически мало — две недели! Даже года было бы мало. Поэтому при выборе тренера надо быть внимательным. Узнать, какой у него стаж работы. Посмотреть, как он сам выглядит.

Тренер должен мотивировать, а если ему самому нужно подкачаться — здесь что-то не так. Я сейчас не говорю о тренерах в возрасте. Но в целом хороших тренеров достаточно.





— А ты сам не пробовал тренировать?

— Когда в зале я вижу, как человек делает ошибки, то не могу пройти мимо. Я много времени потратил впустую, потому что не знал, как правильно выполнять упражнения. С недавних пор часть времени я уделяю тому, что тренирую других людей. Но моя основная работа — это больница. Я использую свои знания биохимии, физиологии, анатомии, чтобы сделать занятия в зале по-настоящему полезными. Многие моменты, например, процесс похудения, я испробовал на себе и знаю, как это нужно сделать и

как об этом рассказать.

— В каких случаях в зал идти нельзя?

— Все индивидуально. Нужно смотреть медицинскую карту. Самыми частыми проблемами со здоровьем являются остеохондроз, сколиоз и плоскостопие. В любом случае об активности забывать нельзя. Если противопоказаны тяжелые нагрузки, существует лечебно-оздоровительная физкультура. Я лично знаю примеры, когда благодаря разумным тренировкам у людей уменьшался угол искривления позвоночника и снимались сердечно-сосудистые проблемы.

— Много ли брестчан регулярно занимаются в зале?

— Достаточно. Среди людей пропагандируется здоровый образ жизни и здоровое питание, думаю, это идет населению только на пользу.

— Говорят, труднее всего начать. Что посоветуешь людям, которые решили улучшить свою форму?

— Спорт нужно воспринимать как часть жизни. Очень важна закономерность. Легко не будет, поэтому нужно запастись терпением и работать, чтобы тренировки вошли в привычку. Есть одна цитата, ее можно назвать моим кредо: «Мужчине не позволено быть дилетантом в физических тренировках. Для мужчины стыдно состариться, так и не узнав ту красоту и силу, на которое способно его тело!».

— Поделись планами на ближайшее будущее.

— В первую очередь я вижу себя врачом и буду развиваться в этом направлении. Что касается спорта — осенью начинается сезон соревнований, хочу достойно представить наш город и республику на международных стартах.