Парень по ошибке получил посылку на 40 тысяч долларов, но вернул ее

Житель Лос-Анджелеса Мэтт Хванг получил пакет из американского люксового магазина Neiman Marcus, хотя ничего там не заказывал. Сумма покупки составила почти 40 тысяч долларов, но Хванг вернул посылку в магазин. На эту историю обратил внимание medialeaks.ru.

Публикация от Matthew Hwang (@matthwang) Июн 21 2017 в 1:28 PDT

Похоже, американец быстро пожалел о своей честности. «Я вернул посылку в магазин вчера утром, сотрудники посмотрели на меня как на сумасшедшего. Мораль истории — никогда не поступайте правильно», — написал он в своем посте.

Представители магазина объяснили онлайн-изданию Consumerist, кто-то оформил возврат на заказ двух сумок Chanel и дорогих аксессуаров, но по ошибке он оказался не в магазине, а у двери Мэтта.

Впрочем, согласно нормам Федеральной торговой комиссии США, любой доставленный заказ можно оставить себе. Если вам отправили заказ, который вы не заказывали, вы можете оставить его себе как подарок, и никто не имеет права требовать с вас плату за него.