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Парень по ошибке получил посылку на 40 тысяч долларов, но вернул ее
28.06.2017 17:10 — Новости Культуры | Tut.by
Житель Лос-Анджелеса Мэтт Хванг получил пакет из американского люксового магазина Neiman Marcus, хотя ничего там не заказывал. Сумма покупки составила почти 40 тысяч долларов, но Хванг вернул посылку в магазин. На эту историю
Похоже, американец быстро пожалел о своей честности. «Я вернул посылку в магазин вчера утром, сотрудники посмотрели на меня как на сумасшедшего. Мораль истории — никогда не поступайте правильно», — написал он в своем посте.
Представители магазина
Впрочем, согласно
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Житель Лос-Анджелеса Мэтт Хванг получил пакет из американского люксового магазина Neiman Marcus, хотя ничего там не заказывал. Сумма покупки составила почти 40 тысяч...
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