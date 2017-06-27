В могилевском парке отдыха появились каменные скульптуры от иностранных мастеров

В Могилеве сегодня состоялось торжественное закрытие международного пленэра по скульптуре «Каменная сказка», посвященного 750-летию Могилева. Десять мастеров из Беларуси, Китая, Молдовы, Грузии и Сербии под открытым небом работали на протяжении двух недель.

«У каждой скульптуры своя особенная история, со своим взглядом на Могилев, — отметила заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко. — Ваши творения — это прекрасный подарок в юбилей города на Днепре. Они станут настоящим украшением создающегося в Подниколье парка отдыха».

Всего мастерами созданы десять скульптур и композиций. Например, грузинский скульптор Джон Гогаберишвили в своей работе «Сила воды» выразил силу, смелость и отвагу грузинского народа, а Сергей Коледюк в скульптуре «Город» рассказал о легендарном прошлом и прекрасном будущем Могилева.