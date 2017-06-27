ЗОЖ столетней давности, империалисты из США и реклама из Лувра. Хит-парад белорусского плаката

Сто лет назад плакатная живопись заменяла советским гражданам интернет и соцсети. К сожалению, современным белорусам о ней практически ничего не известно. TUT.BY составил своего рода хит-парад самых знаковых полотен, которые известны на весь дизайнерский мир и уже стали вехами белорусского плаката.

Исследованием белорусского плаката еще в нулевые занялся Белорусский союз дизайнеров. БСД периодически проводил масштабные выставки, а также параллельно вел работу по наполнению электронной коллекции белорусского плаката. Более 3 тысяч работ отечественных художников представлены в открытом сайте-архиве , который постоянно обновляется.

«Казнь огнем и водою»





Эта афиша — один из самых старых плакатов, найденных на территории Беларуси. Ее автора идентифицировать не удалось, зато эта работа может кое-что рассказать о культурной жизни Минска конца XIX века. Например, в «шапке» афиши обозначено место, где давали спектакль: Городской зимний театр. Его здание было деревянным и располагалось на месте нынешнего Купаловского театра, который возвели из камня в 1890 году (через семь лет после рекламируемого события). Труппа русских драматических артистов под управлением некоего Воробьева, которые исполняли «Казнь огнем и водою», неоднократно указывают, что пьеса будет сыграна в последний раз перед их отъездом. Это не что иное, как успешный пример маркетингового воздействия на аудиторию (хотя, и правда, столетней давности). Стоит обратить внимание и на шрифты афиши: для выделения различной информации использовались многочисленные типографические гарнитуры. Сейчас такой ход в оформлении плакатов считается моветоном, но в 1883 году это было в порядке вещей.

«Першая краевая выстава»

Художник Фердинанд Рущиц, чьи работы высоко ценили Рерих и Третьяков, в 1913 году позволил себе написать афишу «первой вильнюсской краевой выставки домашних изделий и народного творчества». Эта выставка была знаковым событием для отечественной этнографии, а иллюстрация, сделанная к ней Рущицем, стала первым плакатом, в котором присутствует белорусский язык. Сам того не ведая, художник заложил основу плакатной истории Беларуси, ее отправную точку. Кроме того, конный рыцарь — геральдический образ ВКЛ и Речи Посполитой — представлен Рущицем в обрамлении домотканых национальных поясов как напоминание обоим народам об их славной истории. Впоследствии этот рыцарь стал прообразом для государственного герба «Погоня», известного каждому жителю нашей республики.

«Оздоровление масс»





Павел Гутковский, один из основателей школы белоруской советской графики в 1920-х годах, создал немало политических и агитационных плакатов. До настоящего момента из них уцелели единицы. На данном полотне, своего рода ЗОЖ-пособии, изображен древнегреческий атлет — участник спортивных состязаний. Этот образ соответствовал плану монументальной советской пропаганды тех лет, а потому был характерен для работ подобной тематики, хоть и использовался нечасто. Талантливый же мастер при этом умел обнаружить в нем изящество и даже поэзию.

«Навек скасавалi…»





В эпоху строительства социализма плакат служил для государства важным средством коммуникации, через который власть несла свою волю народу. Художники по-разному обыгрывали этот момент. К примеру, на данном полотне изображены два орденоносца: красноармейский офицер и председатель колхоза. Работа посвящена 10-летию воссоединения белорусского народа (в 1939 году Западная Беларусь вошла в состав БССР). Кстати, в углу размещен другой плакат с крепко целующимися героями — он стилизован под черно-белую фотокарточку. И хотя прилюдные мужеские лобызания, введенные в моду только Брежневым, особо не поощрялись ни в 1939-м, ни в 1949-м, Ефим Тарас и Леонид Замах сознательно объединили два плаката, получив, таким образом, тематический диптих.

«У бiтвах за волю»





Владимиру Круковскому помимо прочего принадлежит серия плакатов о важнейших деятелях белорусской культуры (Скорине, Купале, Богдановиче). Также Круковский вместе с Евгением Куликом является автором эталона государственного герба «Пагоня». Но плакат, посвященный тысячелетию истории Беларуси, интересен преображением каноничного советского образа Родины-Матери в национальном колорите. Платок у нее с белорусским орнаментом, а кольчуга сплетена из гербов белорусских же городов. Это не яростный патриотизм, а глубокое, вдумчивое осознание самого себя и своего окружения.

«Салiгорск»





Конец 1970-х годов в плакатном искусстве — это период застоя, время однотипных работ и недвусмысленных идеологических штампов. К их числу принадлежали и плакаты, посвященные борьбе с общемировыми проблемами (война, экология, здоровье). Эта тематика на какое-то время даже стала для плакатистов трендом. Однако полотно «Салiгорск» кисти Владимира Васюка — штучный продукт, до сих пор отражающий реалии белорусской земли. На плакате изображена гора отработанной калийной руды, вознесшейся в виде храмовой пирамиды до облаков. Их странный оттенок — непрозрачный намек на то, что чрезмерная добыча и потребление природных ископаемых могут обернуться экологической катастрофой. К сожалению, предупреждению художника никто не внял, и оно затерялось в сотне подобных. Зато теперь на садовых деревьях в Солигорском районе можно своими глазами увидеть калийную пыль, осадок, который не способствует урожайности.

«Super»





Очередная государственная «заказуха», остроумно выполненная художником Людмилой Кальмаевой. Это сатира на молодежь, увлекавшуюся джинсовой модой, представлена здесь через знаки-символы (прием, характерный для плакатного искусства 1980-х) с минимумом выразительных средств, но крайне доходчивым содержанием даже без текста. Этот плакат – прекрасная демонстрация авторского видения, благодаря которому даже самая пресная и скучная тема может воплотиться в яркую, запоминающуюся, веселую картинку.

«Геаграфія „жыццёва важных інтарэсаў“ ЗША»





Художник Леонид Гор — не только крепкий профессионал, но еще и убежденный западник. Его работа (очевидный госзаказ) была сделана хоть и с фигой в кармане, но на качественно ином уровне. В ней использована другая стилистика и художественные приемы, которых не найти у номенклатурных мастеров. Авторская рисовка континентальных контуров на камуфляже морпеха США выглядит нарочито ярко, даже демонстративно. Мне кажется, так художник подчеркивает лживость и лицемерие советской власти: начатая по их инициативе Афганская война была в самом разгаре, но захватчиком называют своего политического врага. Подобных работ в истории отечественного плаката того периода немало — художникам приходилось браться за ангажированные государством темы, чтобы не дать пропасть этому жанру изобразительного искусства. Но даже тогда они показывали высокий уровень профессионализма и нестандартное авторское мышление. Кстати, со временем Леонид Гор своим убеждениям не изменил: теперь он живет с семьей в США на постоянной основе и иллюстрирует детские книжки.

«Перамога!»





Избавляясь от навязанных советской властью стереотипов, в 1980-х белорусские художники стремились изображать по-новому даже самые заштампованные темы. В работе «Перамога!» Андрей Шелютто вместо стандартных, исполненных твердолобой решимости персонажей, десятилетиями представлявших победу в Великой Отечественной войне, нашел теплый, трогательный, интуитивно понятный образ. Сноп пшеничных колосьев, перевязанный солдатской портупеей, оказался людям куда ближе, отражая их истинные чувства к этому событию. Плакат получил третье место на всесоюзном конкурсе 1987 года.

«Казимир Малевич»

Создатель этого плаката Елена Китаева была одной из первых авторов, обратившихся к наследию конструктивизма и витебской художественной школы. Благодаря этой работе, посвященной Казимиру Малевичу, одному из самых знаковых деятелей советского искусства 1920-х, был заново открыт конструктивизм, оказавший огромное влияние на развитие изобразительного искусства и дизайна во всем мире. Этот стиль придал белорусскому плакату еще большую индивидуальность. А само полотно «Казимир Малевич», выполненное на высоком профессиональном уровне, обеспечило художнику известность не только в масштабе Беларуси, но и далеко за пределами нашей страны. Эта работа завоевала множество наград; а также прошла конкурсный отбор Международного биеннале плаката в Варшаве.

«Мiр без зброi i гвалту»





На этом плакате многие зрители видят в расколотой оболочке земного шара каштановую кожуру. На самом деле художественный замысел здесь более глубок. Согласно ему, наша планета закована в броню и похожа на глубоководную мину. А контур ее разлома напоминает застывшего в полете голубя — интернациональный символ мира. Тем самым автор Сергей Саркисов выказывал надежду на разоружение супердержав и возможность гармоничного сосуществования. В 1987 году на специальном конкурсе эта работа была награждена серебряной медалью мира ООН. Ныне Саркисов — известный дизайнер-график, который занимается разработкой фирменных стилей и знаков.

«Лёс планеты — твой лёс»

Одна из ключевых работ художника Сергея Хотяновского, чья творческая активность пришлась на период перестройки. Плакат, наполненный мрачным смыслом, созвучен людским настроениям и общему упадку социальной, политической, экономической жизни. В образе раскрашенного цветами Земли человека автор подчеркивает индивидуальную ответственность каждого за судьбу нашей планеты. Работа прошла конкурсный отбор триеннале плаката в Таяма, Япония (1989).

«Кадры решают все»

Один из самых растиражированных белорусских плакатов. Он был отпечатан на обложке журнала «Огонек», который тогда ежемесячно выходил тиражом 5 миллионов экземпляров. Серп и молот на шлице винта есть не что иное, как визуальное подтверждение феномена Homo Soveticus, то есть «советского человека». «Кадры решают все», — любил говорить Сталин, намекая на важность компетентных людей в государственной машине. А потом прибавлял в насмешку: «Человек — это винтик большого механизма». То есть всего лишь деталь, которую легко можно заменить. Работа Дмитрия Сурского и Татьяны Гардашниковой прошла конкурсный отбор Международного биеннале плаката в Лахти, Финляндия (1989).

«1937»





Природа многих знаков-символов, определяющих «перестроечный» белорусский плакат 1980-х, универсальна. Вместо слов, определяющих временной отрезок, авторы используют соответствующие изображения. Поэтому в работе художников Александра Новожилова и Руслана Найдена наган выпуска 1937 года размещен не случайно. Вместо курка у оружия язык, недвусмысленно намекающий на меркантильный характер доносов. Получившийся емкий, доходчивый образ отсылает зрителя в страшные времена сталинских репрессий, когда невинных жизней оборвалось без счета. Плакат прошел конкурсный отбор Международного биеннале в Варшаве и биеналле прикладной графики в Брно (1990).

«Якi ж стол без бульбы»





Остроумное и содержательное решение «нарпитовского» заказа, причем с узнаваемым белорусским колоритом. Чтобы выделить приоритет «бульбы» в рационе каждого белоруса, художник Сергей Плотников изобразил этот овощ в виде обеденного стола. Правда, на нем расположены и другие блюда, но авторитет отечественного корнеплода непререкаем и не ставится под сомнение.

«Кармэн»





Великолепный пример белорусского театрального плаката, датированного 1994 годом. Художник Людмила Гончарова не просто раскрыла сюжет оперы Жоржа Бизе, а предложила свое альтернативное видение. Вместо обычной жертвы корриды заколот сам матадор; почтенная публика превратилась в быков и с удовольствием созерцает потеху… Афиша выполнена на высоком художественном уровне, что еще больше усиливает восприятие зрителя, побуждая его к самостоятельной оценке обоих произведений.

«Каралеўства Беларусь»

Знаменитая работа Михала Анемподистова, созданная в 1997 году, представляет собой собрание символов, относящихся к определенным событиям в истории страны и понятных лишь самим белорусам. Кроме того, здесь автор делает первые наброски формулы этногенеза белорусского народа, которая позднее отразится на его исследованиях природы цвета. Но в «Королевстве Беларусь», с точки зрения художника, уже и так присутствуют все важные для нас цвета: черный, белый, красный, зеленый и серый.

«Libertas»





Для постановочного плаката, как правило, использовались «живые» предметные композиции. Перед тем как перенести изображение в печатный формат, плакатисту нужно было представить его в материале – а это отдельный, трудоемкий, но интересный процесс. Результатом работы Руслана Найдена стало авторское видение свободы. Раскрывшийся тюльпан символизирует свободу самоопределения, свободу мысли и ее выражения. Плакат прошел конкурсный отбор Международного биеннале в Варшаве, 1999 год.

«Вудсток. 30 лет»





К созданию этой работы привело коммерческое предложение, а именно реклама джинсов Levis, подвернувшееся творческому тандему Владимир Цеслер - Сергей Войченко как раз в канун 30-летия культового фестиваля Вудсток (1999). Вудсток и джинсы — неразрывные понятия, — подумали плакатисты, — а территории нью-йоркских ферм мало чем отличаются от полей белорусских, скажем, под Раубичами. Истоптанная трава, похожая на мятую ткань, проселок, имитирующий строчку — всего-то и нужно было, что раскрасить скомпонованный из двух кадров пейзаж синим цветом. В итоге «Вудсток. 30 лет» стал первым и пока единственным отечественным плакатом, вошедшим в коллекцию музея рекламы при Лувре.

«Данте. Ад»





Юрий Тореев в первую голову известен минчанам как автор афиш для спектаклей Купаловского театра. И не зря, ведь даже сам художник считает, что это наиболее свободный жанр для авторского выражения. «Плакат, — утверждает Тореев, — это символическая визуализация смысла; это знак, который жестко, эмоционально и точно передает сообщение. Основная задача плакатиста — передать смысл пьесы языком образов, метафорами явлений». Что ж, при взгляде на мрачное небо в трафарете заголовка дантовского ада, мысли зрителя невольно настраиваются на нужный лад сами собой.