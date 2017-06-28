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Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев

29.06.2017 09:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Москве на 47-м году жизни скончался бывший вокалист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Причиной смерти стало воспаление легких.


Олег Яковлев. Фото из Facebook

В Москве 29 июля в 7.05 скончался бывший вокалист группы «Иванушки International» Олег Яковлев, сообщила гражданская жена артиста Александра Куцевол в своем Facebook

Причиной смерти Олега Яковлева стало двустороннее воспаление легких. Накануне он в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Олег Яковлев пел в группе «Иванушки International» с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.

 
 
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