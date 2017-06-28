|
Рыбак словил огромного карпа. Но пока мужчина позировал с добычей, рыба сбежала
29.06.2017 10:00 — Новости Культуры | Tut.by
Рыбак из чешского Брно поймал здорового карпа и решил сделать с ним фотографию на память. Мужчина не учел, что рыба еще жива и готова бороться за свою жизнь. Увидев рядом воду, карп рванул и оставил неудачливого рыболова ни с чем.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыбак из чешского Брно поймал здорового карпа и решил сделать с ним фотографию на память. Мужчина не учел, что рыба еще жива и готова бороться за свою жизнь. Увидев...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии