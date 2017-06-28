Рыбак словил огромного карпа. Но пока мужчина позировал с добычей, рыба сбежала

Рыбак из чешского Брно поймал здорового карпа и решил сделать с ним фотографию на память. Мужчина не учел, что рыба еще жива и готова бороться за свою жизнь. Увидев рядом воду, карп рванул и оставил неудачливого рыболова ни с чем.

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