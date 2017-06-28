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Умер продюсер "Просто Марии" и "Дикой Розы" Валентин Пимштейн, выходец из Беларуси

29.06.2017 10:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Известный мексиканский продюсер Валентин Пимштейн, создатель «Просто Марии», «Богатые тоже плачут» и «Дикой Розы», умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает JTA со ссылкой на мексиканское телевидение.


Валентин Пимштейн

Пимштейн был одним из основателей жанра многосерийной мелодрамы и создатель более 100 телесериалов. Именно он в 1970-е обратил внимание на мелодраматические повести Инес Родены, которые легли в основу 249-серийного телефильма «Богатые тоже плачут».

Пимштейн родился в 1925 году в Сантьяго, столице Чили. Как писал в своей книге «Блеск и нищета российского ТВ» Федор Раззаков, родители Пимштейна родились в Минске. По одной информации, они бежали из будущей столицы Беларуси после еврейских погромов, по другой — после революции 1917 года. Родители Пимштейна эмигрировали в Мексику, а в 1925 году отправились на отдых в Чили, где и появился на свет будущи продюсер.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный мексиканский продюсер Валентин Пимштейн, создатель "Просто Марии", "Богатые тоже плачут" и "Дикой Розы", умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает JTA со...

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