Известный мексиканский продюсер Валентин Пимштейн, создатель «Просто Марии», «Богатые тоже плачут» и «Дикой Розы», умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает JTA со ссылкой на мексиканское телевидение.



Валентин Пимштейн

Пимштейн был одним из основателей жанра многосерийной мелодрамы и создатель более 100 телесериалов. Именно он в 1970-е обратил внимание на мелодраматические повести Инес Родены, которые легли в основу 249-серийного телефильма «Богатые тоже плачут».

Пимштейн родился в 1925 году в Сантьяго, столице Чили. Как писал в своей книге «Блеск и нищета российского ТВ» Федор Раззаков, родители Пимштейна родились в Минске. По одной информации, они бежали из будущей столицы Беларуси после еврейских погромов, по другой — после революции 1917 года. Родители Пимштейна эмигрировали в Мексику, а в 1925 году отправились на отдых в Чили, где и появился на свет будущи продюсер.