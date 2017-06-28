Без государственного признания, но с большими планами и амбициями. Владелец одного из самых знаменитых компьютерных клубов страны Денис Богуш зарегистрировал белорусскую Федерацию киберспорта. Беларусь должна быть в авангарде событий, считает он и заключает партнерские соглашения с классическими спортивными клубами, в которых появляются киберспортсмены.

Денис стал гостем нового выпуска проекта « Не стыдно спросить » и рассказал о подготовке первых соревнований по киберспорту среди студентов, а также об организации крупного международного первенства для участников из Беларуси, России и Азербайджана. Он также рассказал о том, зачем классическим спортивным клубам киберспортсмены, о прибыльности и перспективности этого дела. Все, что вы хотели знать о киберспорте в Беларуси и за ее пределами, — в нашем видео. Полную версию прямого эфира найдете TUT .

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