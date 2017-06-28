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Чтобы быть в авангарде. Как из компьютерного клуба в Беларуси "выросла" Федерация киберспорта
29.06.2017 11:52 — Новости Культуры | Tut.by
Без государственного признания, но с большими планами и амбициями. Владелец одного из самых знаменитых компьютерных клубов страны Денис Богуш зарегистрировал белорусскую Федерацию киберспорта. Беларусь должна быть в авангарде событий, считает он и заключает партнерские соглашения с классическими спортивными клубами, в которых появляются киберспортсмены.
Денис стал гостем нового выпуска проекта «
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Во многих странах мира киберспорт уже признан официальным видом спорта и насчитывает в рядах своих зрителей сотни миллионов человек. А вот в Беларуси совсем...
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