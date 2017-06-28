ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы быть в авангарде. Как из компьютерного клуба в Беларуси "выросла" Федерация киберспорта

29.06.2017 11:52 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Без государственного признания, но с большими планами и амбициями. Владелец одного из самых знаменитых компьютерных клубов страны Денис Богуш зарегистрировал белорусскую Федерацию киберспорта. Беларусь должна быть в авангарде событий, считает он и заключает партнерские соглашения с классическими спортивными клубами, в которых появляются киберспортсмены.

Денис стал гостем нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» и рассказал о подготовке первых соревнований по киберспорту среди студентов, а также об организации крупного международного первенства для участников из Беларуси, России и Азербайджана. Он также рассказал о том, зачем классическим спортивным клубам киберспортсмены, о прибыльности и перспективности этого дела. Все, что вы хотели знать о киберспорте в Беларуси и за ее пределами, — в нашем видео. Полную версию прямого эфира найдете TUT.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также

Минска. 2-я часть нашумевшего обзора">
Тест-драйв самых популярных аттракционов Минска. 2-я часть нашумевшего обзора
Как можно заработать на YouTube и какая аудитория приносит больший доход
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во многих странах мира киберспорт уже признан официальным видом спорта и насчитывает в рядах своих зрителей сотни миллионов человек. А вот в Беларуси совсем...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Умер продюсер "Просто Марии" и "Дикой Розы" Валентин Пимштейн, выходец из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика