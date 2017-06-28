БРЕСТ, 29 июн — Sputnik. Первый этап реконструкции предусматривает замену окон, ограждений и электрики, сообщил директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков, филиалом которого является "Берестье".

Археологический музей открылся 35 лет назад на Госпитальном острове Брестской крепости. С 1969 по 1981 год на месте древнего Берестья проводились раскопки под руководством Петра Лысенко. Были выявлены десятки деревянных построек XI-XIII веков, уличные мостовые, ограждения, многочисленные предметы материальной культуры того времени. Все это находится в составе экспозиции музея, поэтому реконструкцию необходимо проводить крайне осторожно.

"В этом году будут меняться стеклянные витражи фасадов на стеклопакеты, ограждения вокруг раскопа, электрика, будет проводиться подготовка зала к реэкспозиции", — рассказал Алексей Митюков.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Объявление о закрытии филиала музея

В 2011 году здесь уложили новую дренажную систему, что предотвращает подтапливание деревянных домов на территории раскопа после обильных дождей.

По словам директора, музей не находится в аварийном состоянии. В данный момент проводится запланированный ремонт, который предусматривается специальным распоряжением Президента "О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста". На него выделено 644 тысячи рублей.

"Мы планируем, что этот ремонт продлится три месяца, потом музей откроется со старой экспозицией", — добавил Митюков.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Археологический музей "Берестье"

В это же время ведется проработка идеи по совершенствованию экспозиции.

"Предметный ряд останется прежним, но будет новая подача: новое оборудование, новые системы освещения, возможно, мультимедийные устройства. Пока это в проекте обсуждения", — поделился собеседник.

Археологический музей "Берестье" был закрыт для посещения туристами 19 июня.