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Организаторы "Евровидения" оштрафуют Киев из-за Юлии Самойловой

29.06.2017 12:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Европейский вещательный союз (EBU) принял решение оштрафовать Украину за отказ пустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление EBU.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Европейском вещательном союзе заявили, что действия Киева нанесли урон репутации конкурса. Кроме того, на Киев наложат штраф из-за задержек в организации мероприятия. Сумма штрафа не разглашается.

В свою очередь, российскому «Первому каналу» организаторы конкурса «Евровидение» направили замечание за отказ от трансляции мероприятия. При этом штрафовать Россию организаторы «Евровидения» не будут.

Напомним, 22 июня стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало блокирование 15 миллионов евро, выделенных в качестве гарантии проведения «Евровидения». В своем официальном письме к EBU оно не назвало оснований для данного шага и не указало, кто стоял за этой процедурой.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» проходил в Киеве с 9 по 13 мая с участием 42 стран. На нем не смогла выступить российская певица Юлия Самойлова, так как Служба Безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму. Российский «Первый канал» в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции конкурса. Организаторы «Евровидения» предложили России организовать выступление Самойловой через телеконференцию либо прислать на конкурс другого участника. Москва отвергла оба варианта.

 
 
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В свою очередь, российскому "Первому каналу" организаторы конкурса "Евровидение" направили замечание за отказ от трансляции мероприятия.

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