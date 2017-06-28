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Организаторы "Евровидения" оштрафуют Киев из-за Юлии Самойловой
29.06.2017 12:42 — Новости Культуры | Tut.by
Европейский вещательный союз (EBU) принял решение оштрафовать Украину за отказ пустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом сообщает
В Европейском вещательном союзе заявили, что действия Киева нанесли урон репутации конкурса. Кроме того, на Киев наложат штраф из-за задержек в организации мероприятия. Сумма штрафа не разглашается.
В свою очередь, российскому «Первому каналу» организаторы конкурса «Евровидение» направили замечание за отказ от трансляции мероприятия. При этом штрафовать Россию организаторы «Евровидения» не будут.
Напомним, 22 июня стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности
Международный песенный конкурс «Евровидение-2017»
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В свою очередь, российскому "Первому каналу" организаторы конкурса "Евровидение" направили замечание за отказ от трансляции мероприятия.
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