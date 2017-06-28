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Брест, Гродно, Барановичи и другие западнобелорусские города сто лет назад
29.06.2017 13:13 — Новости Культуры | Tut.by
В Национальном историческом музее открывается выставка «Художники на войне. Беларусь в рисунках Первой мировой (1915−1918)», на которой будут представлены работы из частного сбора Владимира Богданова. С разрешения коллекционера TUT.BY знакомит читателей с десятью уникальными изображениями столетней давности.
Чуть больше века тому назад, в 1914 году, началась Первая мировая война. В 1915-м фронт на два с половиной года стабилизировался по линии Двинск — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск. Западная Беларусь оказалась под контролем немцев.
По словам Владимира Богданова, кроме простых солдат, в немецкую армию были призваны художники, которые должны были правильно и, что немаловажно, регулярно фиксировать происходящие события. Например, раз в неделю выдавать минимум один эскиз, раз в месяц сдать минимум одну картину. Но найти тему было непросто, ведь крупные операции на территории Беларуси можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому художники всё чаще обращали внимание на белорусские пейзажи и архитектурные достопримечательности. Кроме того, непосредственные участники войны (солдаты и офицеры) на пустых бланках открыток полевой почты рисовали и отправляли на родину картинки мест, куда их забросила война.
В своей коллекции Владимир Богданов собрал листы из изданных в Германии альбомов литографий и рисунков, оригинальные наброски и миниатюры, а также многочисленные почтовые открытки с зарисовками памятников белорусской архитектуры, природы, жизни и быта в условиях военного времени (всего более 200 работ различных жанров).
По словам Богданова, на выставке представлены работы художников самого разного уровня. Есть среди них известные мастера — Герман Штрук (в 1923 году он давал уроки графики Марку Шагалу) или Фриц Мауришат (обладатель кинематографического «Оскара» 1954 года за лучшую работу художника-постановщика) — или художники, известные лишь специалистам. Но авторы многих работ так и остались безымянными.
Открытие выставки состоится 29 июня 2017 года в 17:00 в Национальном историческом музее (Минск, ул. Карла Маркса, 12).
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В Национальном историческом музее открывается выставка "Художники на войне. Беларусь в рисунках Первой мировой (1915-1918)", на которой будут представлены работы из...
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