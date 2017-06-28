Брест, Гродно, Барановичи и другие западнобелорусские города сто лет назад

В Национальном историческом музее открывается выставка «Художники на войне. Беларусь в рисунках Первой мировой (1915−1918)», на которой будут представлены работы из частного сбора Владимира Богданова. С разрешения коллекционера TUT.BY знакомит читателей с десятью уникальными изображениями столетней давности.



Брест-Литовск. Церковь св. Николая. 1915. Немецкая открытка полевой почты (Feldpostkarte), издана в Берлине. Иллюстрация из частной коллекции Владимира Богданова

Чуть больше века тому назад, в 1914 году, началась Первая мировая война. В 1915-м фронт на два с половиной года стабилизировался по линии Двинск — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск. Западная Беларусь оказалась под контролем немцев.



Барановичи. Вокзал со стороны города. 1916. Немецкая открытка полевой почты (Feldpostkarte), издана в Берлине. Иллюстрация из частной коллекции Владимира Богданова

По словам Владимира Богданова, кроме простых солдат, в немецкую армию были призваны художники, которые должны были правильно и, что немаловажно, регулярно фиксировать происходящие события. Например, раз в неделю выдавать минимум один эскиз, раз в месяц сдать минимум одну картину. Но найти тему было непросто, ведь крупные операции на территории Беларуси можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому художники всё чаще обращали внимание на белорусские пейзажи и архитектурные достопримечательности. Кроме того, непосредственные участники войны (солдаты и офицеры) на пустых бланках открыток полевой почты рисовали и отправляли на родину картинки мест, куда их забросила война.



Барановичи. Главная улица (Hauptstrasse). Июнь 1916 г. Немецкая открытка полевой почты (Feldpostkarte), издана в Берлине. Иллюстрация из коллекции Владимира Богданова

В своей коллекции Владимир Богданов собрал листы из изданных в Германии альбомов литографий и рисунков, оригинальные наброски и миниатюры, а также многочисленные почтовые открытки с зарисовками памятников белорусской архитектуры, природы, жизни и быта в условиях военного времени (всего более 200 работ различных жанров).



Художник Герман Штрук. Вид Гродно со взорванным мостом. 1915. Литография из альбома «Skizzen aus Litauen, Weissrussland und Kurland» (Зарисовки Литвы, Белоруссии и Курляндии), Берлин, 1916. Иллюстрация из частной коллекции Владимира Богданова

По словам Богданова, на выставке представлены работы художников самого разного уровня. Есть среди них известные мастера — Герман Штрук (в 1923 году он давал уроки графики Марку Шагалу) или Фриц Мауришат (обладатель кинематографического «Оскара» 1954 года за лучшую работу художника-постановщика) — или художники, известные лишь специалистам. Но авторы многих работ так и остались безымянными.



Деревня Гольшаны (Ошмянский район) 1916. Немецкая открытка полевой почты (Feldpostkarte). Художник — E.Jonas. Иллюстрация из частной коллекции Владимира Богданова

Открытие выставки состоится 29 июня 2017 года в 17:00 в Национальном историческом музее (Минск, ул. Карла Маркса, 12).



Новогрудок. Вид улицы (на дальнем плане — церковь св. Николая). 1916. Немецкая открытка полевой почты (Feldpostkarte), издана в Берлине. Иллюстрация из частной коллекции Владимира Богданова



Замок в Новогрудке. 1918 Автор — C.Frante. Оригинальный рисунок (карандаш, тушь) на бланке карточки немецкой полевой почты (Feldpostkarte). Иллюстрация из частной коллекции Владимира Богданова



Ошмяны. Церковь. 1916. Автор рисунка — E.Langkau. Немецкая открытка полевой почты (Feldpostkarte), издана в Берлине. Автор рисунка — E.Langkau. Иллюстрация из частной коллекции Владимира Богданова



Сморгонь. Вид на город через линию фронта (900 метров до русских позиций). Зима 1915−1916 гг. Автор — военный художник W.Starcke. Немецкая открытка полевой почты (Feldpostkarte), издана в Дрездене. Иллюстрация из частной коллекции Владимира Богданова



Вид на Пинск со стороны болот. 1915. Немецкая открытка полевой почты (Feldpostkarte). Иллюстрация из частной коллекции Владимира Богданова

Национальный исторический музей Республики Беларусь Минск, ул. К. Маркса, 12. Ежедневно с 11.00 до 19.00 Тел.: 226−05−32, 327−43−22 Цена билетов Для взрослых:

осмотр экспозиции — 5 р.;

экскурсия — 5 р. Для студентов дневной формы обучения:

осмотр экспозиции — 4 р.;

экскурсия — 4 р. Для школьников и учащихся ссузов:

осмотр экспозиции — 3 р.;

экскурсия — 3 р.