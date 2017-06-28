МИНСК, 29 июн — Sputnik. Европейский вещательный союз оштрафует Украину за серьезные задержки при организации "Евровидения-2017" и недопуск на конкурс российской певицы Юлии Самойловой.



© REUTERS Gleb Garanich Киев рассказал, сколько потратил на "Евровидение-2017"

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой, из-за чего РФ была вынуждена отказаться от участия в конкурсе и его трансляции.

"В результате этого было отвлечено внимание от соревнования, репутация брэнда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой… Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф, согласно правилам соревнования", — говорится в заявлении ЕВС, передает РИА Новости .

В свою очередь председатель НОТУ Зураб Аласания выразил "большие сомнения" в том, что государство и СБУ помогут телеканалу оплатить крупный штраф. Санкции ЕВС могут составлять от нескольких десятков до миллионов евро — в зависимости от решения руководства ЕВС.



© Sputnik Стрингер Символика международного конкурса эстрадной песни "Евровидение" в Киеве

Россию же за отказ от трансляции конкурса подвергли порицанию, однако иных мер не предприняли.

Как стало известно накануне, в Европе арестованы 15 миллионов евро, которые Украина предоставляла Европейскому вещательному союзу как гарантии организации "Евровидения-2017". Причина наложения ареста на украинские деньги до сих пор официально не объявлены европейскими чиновниками.

"Евровидени-2017" прошло 9-13 мая в Киеве. Победу в конкурсе одержал португалец Сальвадор Собрал. Белорусские участники — группа NaviBand — заняли по итогам шоу 17-е место в финале.