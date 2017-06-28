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Ворон-хулиган не давал доставлять почту два месяца. Но его не накажут из-за страницы в фейсбуке

29.06.2017 15:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Знаменитая ворона, живущая в пригороде Ванкувера, лишила почты несколько домов в своем районе. Птица, до этого известная лишь своими миролюбивыми выходками, атаковала почтальона, да так сильно, что тот теперь отказывается носить почту. Некоторые жители угрожают убить местного пернатого любимца, но создатель его странички в фейсбуке надеется, что слава защитит ворону.


Фото: социальные сети

Ворон по кличке Кенак, обитающий в одном из пригородов Ванкувера, атаковал почтальона, выбив почту у него из рук, а потом и расцарапав ему руки. Как пишет сайт The Global News, после этого почтальон не носит почту в район уже на протяжении нескольких месяцев, вынуждая жителей ходить за ней в почтовое отделение самостоятельно.

Житель района Шон Бергман, когда-то подобравший Кенака еще птенцом и выходивший его, написал почте Канады официальное письмо, в котором спросил у службы, как они собираются решать эту проблему. Ответ канадской почты был бескомпромиссен: «Для нас приоритетом является безопасность наших сотрудников, поэтому почта в ваш район не будет доставляться, пока не будет устранена угроза их безопасности».

Шон рассказал The Global News, что некоторые жители, устав ходить за почтой, начали угрожать убить ворона. Тогда мужчина написал пост о ситуации на страничке птицы в фейсбуке, которую он же и ведет, призывая людей поддержать его и Кенака. В посте Шон объяснил, что ворон не хотел никому навредить своим поведением, а лишь повиновался своему естественному инстинкту.

«У ворон сейчас период гнездования, поэтому у них просыпается инстинкт защиты своей территории и своих детей, — объяснил Бергман. — Хоть у Кенака и нет детей, но инстинкт защиты своего гнезда у него все равно проявляется, и поэтому он и атаковал почтальона».

Нападение на почтальона — первая выходка Кенака, которая нанесла кому-то серьёзный вред. Он и до этого любил поозорничать, но это всегда были миролюбивые шалости.

В мае прошлого года Кенак, например, украл с места преступления орудие нападения — нож. Полицейским пришлось немало погоняться за вороном, которого привлёк блестящий предмет, прежде чем им удалось вернуть улику обратно.

А до этого Кенак был замечен в местном вагоне метро, катающийся на общественном транспорте вместе с остальными пассажирами.

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Люди узнают Кенака по кольцу на его лапке, которое Шон надел ему, прежде чем выпустить птицу на волю. На страничке ворона в фейсбуке мужчина пишет, что ни на что не променяет дружбу с Кенаком.

«Мне так хорошо с ним, — признается мужчина. — Я помню, как в детстве смотрел фильм „Ворон“ и мечтал, чтобы ворона садилась ко мне на плечо так же, как к Брэндону Ли. И теперь моя мечта сбылась. У меня есть ворон, которого я считаю своим лучшим другом».

Кстати, история закончилась хеппи-эндом. На днях Шон объявил на страничке Кенака в фейсбуке, что почту в район снова носят, хотя никакого письма об этом от почты он и не получал.

 
 
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Знаменитая ворона, живущая в пригороде Ванкувера, лишила почты несколько домов в своем районе. Птица, до этого известная лишь своими миролюбивыми выходками,...

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