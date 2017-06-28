Друцкие животноводы ставят перед собой задачу взять по максимуму летнее молоко



Задачу воспользоваться дешевыми в летний период травяными кормами и получить отдачу продукцией ставят перед собой животноводы ОАО “Друцк-Агро”. С этим, как видно из получаемых результатов, они неплохо справляются.

К прошлому году идут с прибавкой по надою в среднем за день в 121 процент. Продают ежедневно более 7 тонн молока, которое идет все сортом “экстра” с содержанием жира 3,82 процента и с содержанием белка 2,87 процента. Денежная выручка составляет почти 4000 рублей, а в расчете на одну корову в среднем за день 7,20 рубля, с начала года — 768 рублей. Средняя по району выручка на корову в эти дни — 5,52 рубля, с начала года — 645 рублей. Товарность 94,8 процента.

— Старт, если связывать его и с нынешним руководителем, который возглавляет предприятие всего два месяца, — обратил наше внимание председатель райсельхозпрода Колесников С. В., — взят неплохой. Есть гибкость в действиях, желание выполнить в полном объеме поставленную задачу. Отсюда в том числе, от организации труда, и результат…

Непосредственно в поле поблагодарить доярок и пастухов за работу и вручить им сладкий подарок, конфеты, как промежуточную оценку труда, вместе с руководителем Соловьевым П. А. выехали председатель районного объединения профсоюзов Толкачев Н. Н. и председатель райкома профсоюза работников АПК Пильщикова Т. Н.

Первый гурт, 325 голов, в эти дни выпасается на поле вблизи молочнотоварного комплекса. Прибавка с выходом на круглые сутки по продукции пошла уже через пару дней, добавляется по 25 — 30 килограммов ежедневно практически все это время, в среднем на корову доят 13 килограммов.

Умело работу своего дружного коллектива организует опытная, знающая и болеющая за дело заведующая фермой Жанна Ивановна Печенник. Слаженные действия всех в итоге и дают результат.

760 килограммов от своей группы коров получает в эти дни доярка Вера Студнева, приблизившись к пудовым удоям на корову. Недавно пришла подменной дояркой в их коллектив Ольга Белякова. Учится у опытных, они в свою очередь делятся с ней своими секретами. В основе своей — это желание трудиться, ответственность. Не каждый ведь готов уже в четыре часа утра быть на ногах и поздним вечером возвращаться с работы. А вот названные выше доярки, а также Ирина Вороновская, Алла Парфенова, Светлана Шишакова, Мария Черкас считают, что по-другому практически в каждой работе на селе не бывает.

Со стабильной прибавкой работают животноводы и на втором гурте коров, который выпасается возле деревни Сурновка. Как рассказала помощник бригадира Рита Чучкова, от своего стада в 283 головы они продают ежедневно более 3660 килограммов молока. Довольны продуктивным, клевер с тимофеевкой, пастбищем.

Как и в первом гурте, выделены новотельные коровы, каждой свое особое внимание при раздаче концентратов, чем занимается непосредственно сама доярка. Отсюда отдача продукцией. Новотельные коровы дают по 26 — 32 килограмма молока.

За личные каждой дояркой вклад и отношение к своим обязанностям соответствующая заработная плата. У большинства из них она составляет от 500 до 580 рублей.

Этот коллектив тоже за свой вклад получил сладкие подарки. Николай Николаевич Толкачев и Татьяна Николаевна Пильщикова пожелали обеим бригадам в поле оставаться лидерами в районном соревновании по увеличению производства молока, которое широко развернуто как между сельхозпредприятиями, так и между фермами, доярками.

— Мы стараемся, — заметил директор предприятия Петр Аркадьевич Соловьев, — за хороший результат и хорошо платить. Это, судя по настроению людей, срабатывает. Будет продукция — будет и за что получать. Люди это понимают, не требуют лишнего. И, что заметно, успешная работа только укрепляет дисциплину, улучшает организацию труда. Многое, практически все, зависит от нас, от руководства. Мы должны дать работникам корма, продуктивный скот, а им надо умело этим распорядиться и сработать с должной отдачей, что, собственно, мы и видим сегодня в отрасли животноводства. Все усилия направляем теперь на заготовку кормов. Получили новый КВК-800, он в первый же день вышел из строя. Оперативно провели ремонт — и сегодня измельчитель уже в поле. Механизатор опытный, будем выходить на максимальную выработку в расчете на КВК…

В хозяйстве пока не без проблем. Но главное, что здесь их видят. Своевременно принимают меры, стараются действовать на упреждение. Думается, такой подход, с видением перспективы и работы на нее, станет местным сельчанам хорошим подспорьем в их делах и заботах.

Виктор БИРЮКОВ.

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