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В Толочине посоревнуются стритболисты

29.06.2017 12:28 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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В Толочине посоревнуются стритболисты
3 июля в рамках праздничных мероприятий в Толочине, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, еще одна возможность проверить себя в деле предоставится любителям баскетбола.

После окончания товарищеской встречи по мини-футболу, которая в 12 часов стартует на многофункциональной спортивной площадке, здесь состоится турнир по стритболу. Для участия в нем приглашаются команды в составе не менее трех человек.

Заявки подаются организаторам на месте проведения соревнований непосредственно перед их началом. Дополнительную информацию можно получить по телефону 3-18-01.

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3 июля в рамках праздничных мероприятий в Толочине, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, еще одна возможность проверить себя в деле предоставится...

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