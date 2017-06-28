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В Толочине посоревнуются стритболисты
29.06.2017 12:28 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
После окончания товарищеской встречи по мини-футболу, которая в 12 часов стартует на многофункциональной спортивной площадке, здесь состоится турнир по стритболу. Для участия в нем приглашаются команды в составе не менее трех человек.
Заявки подаются организаторам на месте проведения соревнований непосредственно перед их началом. Дополнительную информацию можно получить по телефону 3-18-01.
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