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За жизнью медведей на Аляске можно наблюдать в прямом эфире

29.06.2017 17:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сотрудники национального парка и заповедника Катмай, расположенного на юге американского штата Аляска, каждое лето организовывают круглосуточную трансляцию. Каждый из пользователей интернета может увидеть, как бурые медведи купаются в водопаде, ловят рыбу и отдыхают на берегу. На трансляцию обратило внимание издание «Медуза».

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Сотрудники национального парка и заповедника Катмай, расположенного на юге американского штата Аляска, каждое лето организовывают круглосуточную трансляцию....

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