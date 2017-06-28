За жизнью медведей на Аляске можно наблюдать в прямом эфире

Сотрудники национального парка и заповедника Катмай, расположенного на юге американского штата Аляска, каждое лето организовывают круглосуточную трансляцию. Каждый из пользователей интернета может увидеть, как бурые медведи купаются в водопаде, ловят рыбу и отдыхают на берегу. На трансляцию обратило внимание издание «Медуза».

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