Площадь Марка Шагала появилась в Иерусалиме

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов принял участие в открытии в Иерусалиме площади имени белорусского художника Марка Шагала, сообщили Sputnik в четверг в МИД республики.



© Sputnik/ Станислав Андросик, Артем Бордовский Почему Марк Шагал не стал брендом Беларуси

Площадь находится к югу от центра города в районе монографического музея "Дом Тихо".

"В Иерусалиме состоялось торжественное открытие площади имени уроженца белорусской земли, представителя художественного авангарда ХХ века Марка Шагала", – сказали в МИД.

Там также отметили, что в церемонии принял участие посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов. Он в выступлении отметил, что Шагал любил Витебск не только за то, что этот город дал ему жизнь, но и за то, что именно там художник, "обрел краску своего искусства".

Марк Шагал родился в еврейской семье в Витебске в 1887 году и является художником уникального стиля, сложившегося под влиянием примитивизма, кубизма, экспрессионизма.