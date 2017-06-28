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Площадь Марка Шагала появилась в Иерусалиме
29.06.2017 18:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн – Sputnik. Посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов принял участие в открытии в Иерусалиме площади имени белорусского художника Марка Шагала, сообщили Sputnik в четверг в МИД республики.
© Sputnik/ Станислав Андросик, Артем Бордовский
Площадь находится к югу от центра города в районе монографического музея "Дом Тихо".
"В Иерусалиме состоялось торжественное открытие площади имени уроженца белорусской земли, представителя художественного авангарда ХХ века Марка Шагала", – сказали в МИД.
Там также отметили, что в церемонии принял участие посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов. Он в выступлении отметил, что Шагал любил Витебск не только за то, что этот город дал ему жизнь, но и за то, что именно там художник, "обрел краску своего искусства".
Марк Шагал родился в еврейской семье в Витебске в 1887 году и является художником уникального стиля, сложившегося под влиянием примитивизма, кубизма, экспрессионизма.
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Площадь находится к югу от центра города в районе монографического музея "Дом Тихо".
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