ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: что вы помните из школьного курса по географии?

30.06.2017 09:31 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

30 июня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по географии. Абитуриентам надо будет ответить на 50 вопросов за 90 минут. Интересно, сколько вам потребуется времени, чтобы ответить на 9 простых и 1 сложный вопрос по этому предмету?

Также вы можете проверить свои знания по белорусскому и русскому языкахобществоведениюматематике, истории Беларуси, а также по химии и биологии.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cколько вам потребуется времени, чтобы ответить на 9 простых и 1 сложный вопрос по географии?

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Площадь Марка Шагала появилась в Иерусалиме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика