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Тест: что вы помните из школьного курса по географии?
30.06.2017 09:31 — Новости Культуры | Tut.by
30 июня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по географии. Абитуриентам надо будет ответить на 50 вопросов за 90 минут. Интересно, сколько вам потребуется времени, чтобы ответить на 9 простых и 1 сложный вопрос по этому предмету?
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Cколько вам потребуется времени, чтобы ответить на 9 простых и 1 сложный вопрос по географии?
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