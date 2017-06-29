30 июня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по географии. Абитуриентам надо будет ответить на 50 вопросов за 90 минут. Интересно, сколько вам потребуется времени, чтобы ответить на 9 простых и 1 сложный вопрос по этому предмету?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: что вы помните из школьного курса по географии? Cколько вам потребуется времени, чтобы ответить на 9 простых и 1 сложный вопрос по географии?