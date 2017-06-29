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В США задержанный показал полицейским карточку выхода из тюрьмы из "Монополии"
30.06.2017 10:32 — Новости Культуры | Tut.by
Полицейские из города Хейстингс (штат Миннесота, США)
Стражи правопорядка задержали 35-летнего мужчину, который находился в розыске за оборот запрещенных веществ. Во время обыска задержанный предъявил полицейским карточку из игры «Монополия», которая освобождает человека из тюрьмы.
Как признались полицейские, они оценили чувство юмора преступника, но все равно арестовали его.
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Полицейские из города Хейстингс (штат Миннесота, США) рассказали в социальных сетях о необычном задержании.
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