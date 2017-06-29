Полицейские из города Хейстингс (штат Миннесота, США) рассказали в социальных сетях о необычном задержании.



Карточка для игры в «Монополию». Фото: социальные сети

Стражи правопорядка задержали 35-летнего мужчину, который находился в розыске за оборот запрещенных веществ. Во время обыска задержанный предъявил полицейским карточку из игры «Монополия», которая освобождает человека из тюрьмы.

Как признались полицейские, они оценили чувство юмора преступника, но все равно арестовали его.