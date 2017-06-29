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Жительница Колорадо встретилась с медведем в собственном гараже

30.06.2017 11:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американка Дэниэль Бэкстрем, жительница города Колорадо-Спрингс (город в штате Колорадо) опубликовала видео неожиданной встречи с медведем в собственном гараже.

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Женщина села за руль, но, выглянув в окно, увидела зверя, который смотрел прямо на нее. Дэниэль начала сигналить медведю. Но тот не спеша обнюхал гараж (видимо, в поисках съестного) и после этого спокойно удалился.

В полиции женщине рассказали, что, скорее всего, это тот же медведь, который на днях пришел в гости к ее соседям. Голодный мишка полакомился мороженым и M&M's, которые нашел в холодильнике. Чтобы медведь не пришел в гости в третий по счету дом, спасатели установили в том районе ловушки.

 
 
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Американка Дэниэль Бэкстрем, жительница города Колорадо-Спрингс (город в штате Колорадо) опубликовала видео неожиданной встречи с медведем в собственном гараже.

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