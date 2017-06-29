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Дизайнеры разработали эмблемы для замков Беларуси

30.06.2017 12:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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Вдохновившись известными легендами, студия дизайна Елены Шутовой разработала уникальные авторские эмблемы для замков Беларуси.



Для создания эмблемы Мирского замка дизайнеры переработали легенду о мистических явлениях. Последние начали происходить, когда на месте яблоневого сада выкопали озеро.


На эмблеме Несвижского дворца можно увидеть призрак красавицы Барбары Радзивилл. А также дуб и сосну, которые сплелись между собой в окрестностях Несвижа. Они символизируют влюбленных, которых навсегда разлучили.


Эмблема Лидского замка рассказывает историю смерти миссионеров, убитых местными жителями. По легенде на этом месте потом выросли сосны.


Эмблема Ружанского замка демонстрирует роскошь и золото. А также указывает на легенду о таинственном кладе, спрятанном на территории замка.

На эмблеме Каменецкой башни можно увидеть великанов, которые, если верить легенде, и построили этот архитектурный памятник.

 
 
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Вдохновившись известными легендами, студия дизайна Елены Шутовой разработала уникальные авторские эмблемы для замков Беларуси.

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