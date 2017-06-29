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Дизайнеры разработали эмблемы для замков Беларуси
30.06.2017 12:24 — Новости Культуры | Tut.by
Вдохновившись известными легендами, студия дизайна Елены Шутовой
На эмблеме Каменецкой башни можно увидеть великанов, которые, если верить легенде, и построили этот архитектурный памятник.
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Вдохновившись известными легендами, студия дизайна Елены Шутовой разработала уникальные авторские эмблемы для замков Беларуси.
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