Уважаемые жители Воложинщины!

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь и 73-ей годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков!

Величие этой даты в истории суверенной Беларуси, беспримерный подвиг народа во имя Свободы, Мира и Справедливости никогда не померкнут в памяти соотечественников. Этот праздник пронизан чувством гордости за свою страну и безграничной благодарности тем, кто в годы войны мужественно, не жалея собственной жизни и здоровья, отстоял независимость Родины и сегодня своим созидательным трудом укрепляет ее процветание. Эта дата – символ национального единения и общей ответственности за будущее нашего государства.



Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны!

Благодаря вашей самоотверженности и патриотизму мы получили право жить под мирным небом, в свободной и независимой стране. Мы в вечном долгу перед вами и преклоняемся перед вашим героизмом, стойкостью, беспримерным мужеством и величием вашего духа.

Дорогие земляки! Примите слова благодарности за ваш ежедневный созидательный труд, за ваш вклад в развитие района и республики.

В этот прекрасный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо нашей Родины, большого личного счастья! Пусть всегда будут чистое мирное небо над нашей родной Беларусью, спокойствие в ваших сердцах, благополучие и согласие в ваших домах.

Иван Станиславович Маркевич,

депутат Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь

шестого созыва