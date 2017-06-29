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Уважаемые жители Воложинщины!
30.06.2017 — Новости Культуры | Працоўная слава (Воложин)
Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь и 73-ей годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков!
Величие этой даты в истории суверенной Беларуси, беспримерный подвиг народа во имя Свободы, Мира и Справедливости никогда не померкнут в памяти соотечественников. Этот праздник пронизан чувством гордости за свою страну и безграничной благодарности тем, кто в годы войны мужественно, не жалея собственной жизни и здоровья, отстоял независимость Родины и сегодня своим созидательным трудом укрепляет ее процветание. Эта дата – символ национального единения и общей ответственности за будущее нашего государства.
Благодаря вашей самоотверженности и патриотизму мы получили право жить под мирным небом, в свободной и независимой стране. Мы в вечном долгу перед вами и преклоняемся перед вашим героизмом, стойкостью, беспримерным мужеством и величием вашего духа.
Дорогие земляки! Примите слова благодарности за ваш ежедневный созидательный труд, за ваш вклад в развитие района и республики.
В этот прекрасный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо нашей Родины, большого личного счастья! Пусть всегда будут чистое мирное небо над нашей родной Беларусью, спокойствие в ваших сердцах, благополучие и согласие в ваших домах.
Иван Станиславович Маркевич,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва
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Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Беларусь и 73-ей годовщиной освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков! Величие...
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