ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники аэропорта устроили фотосессию с гигантским лобстером из багажа. Его хозяйка недовольна

30.06.2017 14:23 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Владелица магазина морепродуктов Лиза Фейман рассказала, что во время полета из Бостона в город Олд-Сейбрук (штат Коннектикут) сотрудники службы безопасности бостонского аэропорта вытащили из ее багажа огромного лобстера и устроили с ним фотосессию.

По словам Фейман, в ее багаже было более десяти лобстеров, они были упакованы, а багаж — зарегистрирован. Женщину возмутил факт того, что сотрудник аэропорта вытащил других лобстеров, чтобы достать самого большого. Фейнман отметила, что служба безопасности не знает, как обращаться с лобстерами, и могла повредить их.

Официальный представитель службы опубликовал снимок с лобстером в твиттере и написал, что сотрудники службы безопасности — эксперты, которые «могут проверить любую вещь, даже 10-килограммового лобстера».

Сама Фейман утверждает, что лобстер весит около 7 килограммов, а не 10. Она рассказала, что лобстер успешно долетел до магазина и был передан клиенту.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелица магазина морепродуктов Лиза Фейман рассказала, что во время полета из Бостона в город Олд-Сейбрук (штат Коннектикут) сотрудники службы безопасности...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
velcom продолжает традицию субботних вечеров музыкальной классики у Ратуши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика