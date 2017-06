Сотрудники аэропорта устроили фотосессию с гигантским лобстером из багажа. Его хозяйка недовольна

Владелица магазина морепродуктов Лиза Фейман рассказала , что во время полета из Бостона в город Олд-Сейбрук (штат Коннектикут) сотрудники службы безопасности бостонского аэропорта вытащили из ее багажа огромного лобстера и устроили с ним фотосессию.

