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Сотрудники аэропорта устроили фотосессию с гигантским лобстером из багажа. Его хозяйка недовольна
30.06.2017 14:23 — Новости Культуры | Tut.by
Владелица магазина морепродуктов Лиза Фейман
По словам Фейман, в ее багаже было более десяти лобстеров, они были упакованы, а багаж — зарегистрирован. Женщину возмутил факт того, что сотрудник аэропорта вытащил других лобстеров, чтобы достать самого большого. Фейнман отметила, что служба безопасности не знает, как обращаться с лобстерами, и могла повредить их.
Официальный представитель службы опубликовал снимок с лобстером в твиттере и написал, что сотрудники службы безопасности — эксперты, которые «могут проверить любую вещь, даже 10-килограммового лобстера».
Сама Фейман утверждает, что лобстер весит около 7 килограммов, а не 10. Она рассказала, что лобстер успешно долетел до магазина и был передан клиенту.
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