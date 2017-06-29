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Приглашаем всех на праздник: программа мероприятий в Толочине и Коханово 3 июля

30.06.2017 12:31 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Приглашаем всех на праздник: программа мероприятий в Толочине и Коханово 3 июля
3 июля в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь в Толочинском районе пройдут следующие мероприятия:

8.30 — 10.00 — митинги “Памяти погибших”,  возложение венков и цветов к монументам и памятникам воинам-освободителям на территории района.

Г. ТОЛОЧИН

10.00, памятник “Освобождение” — митинг, возложение цветов и венков.

10.00 — 13.00, площадка возле Центра культуры и народного творчества — “Город мастеров” (выставка-продажа изделий районного Дома ремесел).

11.00, городской сквер — литературно-музыкальная композиция “Горжусь  тобой, моя Беларусь!”.

11.00, городской сквер — спортивная программа для всех желающих: шашки, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, поднятие гири.

11.30, городской сквер — Праздничный концерт “Все мы вместе — Беларусь!”.

12.00 — 15.00, многофункциональная спортивная площадка по ул. Ленина — товарищеский матч по мини-футболу между ветеранами (чемпионами области 1991 года, бронзовыми призерами 1992 года) и учащимися Толочинского отделения Витебской областной СДЮШОР профсоюзов по игровым видам спорта “Двина”. По окончании — соревнования по стритболу.

12.30, городской сквер — конкурс мастерства культорганизаторов “Здоровый образ жизни”.

13.00, городской сквер — конкурс рисунков на асфальте “Пусть всегда будет мир!”.

14.00, городской сквер — конкурс на лучшее авторское стихотворение “Моя Беларусь, я люблю тебя!”.

19.00 — 21.00, открытая сценическая площадка — праздничный концерт с участием творческих коллективов Круглянского района Могилевской области.

21.00 — 23.00, открытая сценическая площадка — танцевальная программа.

Г. П. КОХАНОВО

11.00, братская могила по ул. Оршанской — возложение цветов, венков к братской могиле советских воинов и партизан.

20.00 — 23.00, зона отдыха на реке Соколянка — праздничная программа.

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