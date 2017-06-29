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Приглашаем всех на праздник: программа мероприятий в Толочине и Коханово 3 июля
30.06.2017 12:31 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
8.30 — 10.00 — митинги “Памяти погибших”, возложение венков и цветов к монументам и памятникам воинам-освободителям на территории района.
Г. ТОЛОЧИН
10.00, памятник “Освобождение” — митинг, возложение цветов и венков.
10.00 — 13.00, площадка возле Центра культуры и народного творчества — “Город мастеров” (выставка-продажа изделий районного Дома ремесел).
11.00, городской сквер — литературно-музыкальная композиция “Горжусь тобой, моя Беларусь!”.
11.00, городской сквер — спортивная программа для всех желающих: шашки, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, поднятие гири.
11.30, городской сквер — Праздничный концерт “Все мы вместе — Беларусь!”.
12.00 — 15.00, многофункциональная спортивная площадка по ул. Ленина — товарищеский матч по мини-футболу между ветеранами (чемпионами области 1991 года, бронзовыми призерами 1992 года) и учащимися Толочинского отделения Витебской областной СДЮШОР профсоюзов по игровым видам спорта “Двина”. По окончании — соревнования по стритболу.
12.30, городской сквер — конкурс мастерства культорганизаторов “Здоровый образ жизни”.
13.00, городской сквер — конкурс рисунков на асфальте “Пусть всегда будет мир!”.
14.00, городской сквер — конкурс на лучшее авторское стихотворение “Моя Беларусь, я люблю тебя!”.
19.00 — 21.00, открытая сценическая площадка — праздничный концерт с участием творческих коллективов Круглянского района Могилевской области.
21.00 — 23.00, открытая сценическая площадка — танцевальная программа.
Г. П. КОХАНОВО
11.00, братская могила по ул. Оршанской — возложение цветов, венков к братской могиле советских воинов и партизан.
20.00 — 23.00, зона отдыха на реке Соколянка — праздничная программа.
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3 июля в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь в Толочинском районе пройдут следующие мероприятия: 8.30 — 10.00 — митинги “Памяти...
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