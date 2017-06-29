Помогите найти человека



Толочинским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Латушкиной Анны Сергеевны, 1 января 1960 года рождения.

В 2002 году она пропала при неизвестных обстоятельствах и до настоящего времени о ее месте нахождения ничего не известно.

Толочинский РОСК просит граждан, которым что-либо известно о возможном месте нахождения женщины, сообщить по телефонам:

5-30-12, 102.

Мария АКУЛЕНОК,

старший следователь Толочинского РОСК.

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