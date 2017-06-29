|
Помогите найти человека
30.06.2017 12:17 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
В 2002 году она пропала при неизвестных обстоятельствах и до настоящего времени о ее месте нахождения ничего не известно.
Толочинский РОСК просит граждан, которым что-либо известно о возможном месте нахождения женщины, сообщить по телефонам:
Мария АКУЛЕНОК,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Толочинским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Латушкиной Анны...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии